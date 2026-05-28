Die Technische Universität Dresden (TUD) gehört zu den elf Exzellenzuniversitäten Deutschlands. Mit 119 Studiengängen umfasst das Fächerangebot alle Wissenschaftsdisziplinen: Die Auswahl reicht von Architektur über Germanistik bis Zahnmedizin. Die gegenwärtig rund 30.000 Studierenden schließen ihr Studium mit einem Bachelor, Master, Diplom oder einer Staatsprüfung ab. Das Studium in Dresden ist anspruchsvoll, wird jedoch durch ein attraktives Umfeld und zahlreiche Unterstützungsangebote erleichtert. Für Schüler:innen der Oberstufe offeriert die TUD verschiedenen Angebote zur Studienorientierung unter »Uni testen«. Der innenstadtnahe Hauptcampus mit einem Mix aus denkmalgeschützten Gebäuden und modernen Neubauten liegt eingebettet in viel Grün.

Mommsenstr. 9, 01069 Dresden

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