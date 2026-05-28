Die Technische Universität München (TUM) ist eine der elf Exzellenzuniversitäten in Deutschland. Laut dem renommierten internationalen THE-Ranking ist sie die beste Universität in der EU und liegt weltweit auf Rang 30. Sie zeichnet sich durch Spitzenleistungen in Forschung und Lehre, Interdisziplinarität und Internationalität aus. Rund 40 Prozent der Studierenden kommen aus anderen Ländern. Die TUM erstreckt sich über sechs Standorte: München, Garching, Weihenstephan, Straubing, TUM Asia in Singapur und seit 2018 den neuen Campus in Heilbronn. Die Universität besteht aus sieben Schools und zahlreichen Forschungseinrichtungen. Außerdem zählen mit dem Klinikum rechts der Isar und dem Deutschen Herzzentrum München auch noch zwei erstklassige medizinische Einrichtungen zur TUM.

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