TH Aschaffenburg: BW KMU, »das Studium, das in dein Leben passt«

Die Technische Hochschule Aschaffenburg ­bietet auch im Wintersemester 2022/2023 ­wieder die Möglichkeit, »Betriebswirtschaft für kleine und mittlere Unternehmen (BW KMU)« am Campus in Miltenberg zu studieren.

Der Campus in Miltenberg wurde mit modernster Medientechnik ausgestattet. So kann dieser Studiengang im Blended-Learning-Format stattfinden: eine sinnvolle Verknüpfung von Präsenzveranstaltungen und E-Learning. 50% der Vorlesungen finden in Miltenberg statt, die anderen 50% standortunabhängig in der individuellen Lernzeit der Studierenden. Eine hohe Praxisnähe zeichnet diesen Studiengang aus. Der Bachelor-Studiengang liefert alles Wissen und die nötigen Fertigkeiten, um im Anschluss in einem mittelständischen Unternehmen zu arbeiten, eines zu führen und selbst eins zu gründen. Neben einem Praxissemester werden Exkursionen durchgeführt oder Projekt- bzw. Bachelorarbeiten in Kooperation mit regionalen Unternehmen angeboten. Ein Fachbeirat – bestehend aus Unternehmensvertretern aus der Region – steht dem Studiengang zur Seite. Damit ist der Studiengang bestens mit der Praxis vernetzt. Künftige Studierende können davon profitieren. Die Studierenden in Miltenberg sind begeistert von den kleinen Lerngruppen (ca. 35 Studierende), dem direkten Draht zu den Lehrenden und den Inhalten des Studiengangs. Gerne können sich Studieninteressierte am 23.06 von den Räumlichkeiten am Campus Miltenberg und dem Studiengang (eigener Trakt neben den Berufsschulräumlichkeiten in Miltenberg, Gartenstr. 21 in Miltenberg) überzeugen. Oder man schaltet sich an diesem Tag online zu. Den Einwahllink gibt es an diesem Tag ­unter www.th-ab.de/bw-kmu.

