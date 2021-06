Theo Förch Gmbh & Co. KG – wie die Mutter auf die Schraube

Über 300.000 Kunden in mehr als 55 Ländern, 474 Millionen Euro Umsatz, mehr als 3.370 Mitarbeiter. Seit 50 Jahren ist Förch eines der führenden Direktvertriebsunternehmen mit 100.000 Werkstatt-, Montage- und Befestigungsartikeln. Mit zahlreichen Studiengängen kann man bei dem Familienunternehmen mit Sitz in Neuenstadt-Kochertürn als Bachelor of Arts oder Bachelor of Science ins Berufsleben starten. Neben fachlichem Know-how aus Theorie und Praxis stärkt das Unternehmen durch verantwortungsvolle Aufgaben und zukunftsweisende Projekte die Soft Skills. Permanente Entwicklungsprogramme bereiten die Studenten optimal auf die dynamischen Karriereperspektiven in einem starken Team vor.

Theo Förch GmbH & Co. KG

Theo-Förch-Str. 11-15 · 74196 Neuenstadt am Kocher

Tel. 07139-9515005 · www.foerch.de