Das große Ranking: Top 10 Universitäten International & Top 20 National

Die Besten der Besten: Top 10 der Internationalen Hochschulen
Das Ausland eröffnet Studierenden oft ganz andere Perspektiven als ein Studium in Deutschland. Namen wie Harvard University oder University of Oxford besitzen weltweit einen besonderen Ruf und stehen für akademische Exzellenz, aber auch für exzellente Perspektiven.
Wer an einem Auslandsstudium interessiert ist, sollte allerdings bedenken, dass der Weg an eine der führenden Elite-Universitäten sehr anspruchsvoll ist. Neben hervorragenden schulischen Leistungen zählen häufig auch Sprachkenntnisse, gesellschaftliches Engagement sowie überzeugende Bewerbungsunterlagen. Trotzdem lohnt sich ein Blick darauf, welche Hochschulen im internationalen Vergleich besonders erfolgreich abschneiden. Die folgende Bestenliste basiert auf dem QS World University Ranking 2026, in dem insgesamt 1.500 Hochschulen aus aller Welt bewertet wurden. Das Ranking wird seit 2004 von Quacquarelli Symonds veröffentlicht und gehört heute zu den bekanntesten Hochschulvergleichen weltweit. In die Bewertung fließen verschiedene Faktoren ein. Berücksichtigt werden unter anderem der wissenschaftliche Ruf einer Universität, die Anerkennung ihrer Absolventinnen und Absolventen bei Arbeitgebern sowie das Verhältnis von Studierenden zu Lehrkräften. Zusätzlich spielen die Internationalität der Hochschulen, die Qualität der Forschung und inzwischen auch Aspekte wie Nachhaltigkeit wichtige Rolle. Das Ranking zeigt somit nicht nur akademische Spitzenleistungen, sondern auch, welche Universitäten besonders zukunftsorientiert aufgestellt sind.
Platz 1: Massachusetts Institute of Technology
Platz 2: Imperial College London
Platz 6: University of Cambridge
Platz 8: National University of Singapore
Platz 9: University College London
Platz 10: California Institute of Technology
Top 20 deutsche Hochschulen nach mystipendium.de
Platz 1: Ludwig-Maximilians-Universität München
Platz 2: Technische Universität München
Platz 3: Universität Heidelberg
Platz 4: Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
Platz 5: Technische Universität Berlin
Platz 6: Humboldt-Universität zu Berlin
Platz 7: Freie Universität Berlin
Platz 9: Eberhard Karls Universität Tübingen
Platz 10: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Platz 11: Karlsruher Institut für Technologie
Platz 12: Technische Universität Dresden
Platz 13: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Platz 14: Georg-August-Universität Göttingen
Platz 16: Westfälische Wilhelms-Universität (WWU) Münster
Platz 17: Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Platz 18: Universität Mannheim
Platz 19: Technische Universität Darmstadt