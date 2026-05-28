Das große Ranking: Top 10 Universitäten International & Top 20 National

Die Besten der Besten: Top 10 der Internationalen Hochschulen

Das Ausland eröffnet Studierenden oft ganz andere Perspektiven als ein Studium in Deutschland. Namen wie Harvard University oder University of Oxford besitzen weltweit einen besonderen Ruf und stehen für akademische Exzellenz, aber auch für exzellente Perspektiven.

Wer an einem Auslandsstudium interessiert ist, sollte allerdings bedenken, dass der Weg an eine der führenden Elite-Universitäten sehr anspruchsvoll ist. Neben hervorragenden schulischen Leistungen zählen häufig auch Sprachkenntnisse, gesellschaftliches Engagement sowie überzeugende Bewerbungsunterlagen. Trotzdem lohnt sich ein Blick darauf, welche Hochschulen im internationalen Vergleich besonders erfolgreich abschneiden. Die folgende Bestenliste basiert auf dem QS World University Ranking 2026, in dem insgesamt 1.500 Hochschulen aus aller Welt bewertet wurden. Das Ranking wird seit 2004 von Quacquarelli Symonds veröffentlicht und gehört heute zu den bekanntesten Hochschulvergleichen weltweit. In die Bewertung fließen verschiedene Faktoren ein. Berücksichtigt werden unter anderem der wissenschaftliche Ruf einer Universität, die Anerkennung ihrer Absolventinnen und Absolventen bei Arbeitgebern sowie das Verhältnis von Studierenden zu Lehrkräften. Zusätzlich spielen die Internationalität der Hochschulen, die Qualität der Forschung und inzwischen auch Aspekte wie Nachhaltigkeit wichtige Rolle. Das Ranking zeigt somit nicht nur akademische Spitzenleistungen, sondern auch, welche Universitäten besonders zukunftsorientiert aufgestellt sind.

Platz 1: Massachusetts Institute of Technology

Platz 2: Imperial College London

Platz 3: Stanford University

Platz 4: University of Oxford

Platz 5: Harvard University

Platz 6: University of Cambridge

Platz 7: ETH Zürich

Platz 8: National University of Singapore

Platz 9: University College London

Platz 10: California Institute of Technology

Top 20 deutsche Hochschulen nach mystipendium.de

Platz 1: Ludwig-Maximilians-Universität München

Platz 2: Technische Universität München

Platz 3: Universität Heidelberg

Platz 4: Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen

Platz 5: Technische Universität Berlin

Platz 6: Humboldt-Universität zu Berlin

Platz 7: Freie Universität Berlin

Platz 8: Universität zu Köln

Platz 9: Eberhard Karls Universität Tübingen

Platz 10: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Platz 11: Karlsruher Institut für Technologie

Platz 12: Technische Universität Dresden

Platz 13: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Platz 14: Georg-August-Universität Göttingen

Platz 15: Universität Hamburg

Platz 16: Westfälische Wilhelms-Universität (WWU) Münster

Platz 17: Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Platz 18: Universität Mannheim

Platz 19: Technische Universität Darmstadt

Platz 20: Universität Ulm