Top 50 Hochschulen und Universitäten

Wer nach dem Schulabschluss mit dem Gedanken spielt, ein Studium zu beginnen, hat in der MORITZ-Region vielfältige Möglichkeiten. Von der allgemeinen Universität bis hin zur spezialisierten Hochschule ist für jeden etwas dabei.

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Die 1457 gegründete Universität Freiburg ist als eine der besten deutschen Universitäten für ihre Lehre, Forschung und Weiterbildung in bundesweiten Wettbewerben ausgezeichnet worden. Ihr Studienangebot reicht von Informationstechnologie über die Medizin und Naturwissenschaften bis hin zu Geistes- und Sozialwissenschaften. Die Gebäude der Uni liegen zentral in der Altstadt oder sind in Kürze von dort aus zu erreichen. Die Universitätsbibliothek ist eine der modernsten und größten in Europa. Seit 2007 zählt die Albert-Ludwigs-Universität zu den neun Top-Universitäten in Deutschland, die in der Exzellenzinititative zur Förderung herausragender Forschung ausgezeichnet wurden. Bereits 1989 schlossen sich die Universitäten am Oberrhein zusammen, seitdem haben die Studierenden der Universitäten Freiburg, Karlsruhe, Straßburg Mulhouse/Colmar und Basel freien Zugang zu Lehrveranstaltungen an anderen Mitgliedsuniversitäten. So können die eigenen Studien ergänzt, Auslandserfahrungen gesammelt und Sprachkenntnisse vertieft werden.

Fahnenbergplatz · 79085 Freiburg · 0761-2030

www.studium.uni-freiburg.de/de

Diploma Hochschule

Die DIPLOMA Hochschule mit Standort Heilbronn führt Studierende im Fernstudium zu einem vollgültigen, staatlich und international anerkannten akademischen Bachelor- oder Master-Abschluss in vielen Fachbereichen wie Wirtschaft, Recht, Soziale Arbeit, Kindheitspädagogik, Medizinalfachberufe, Grafik-Design oder Technik. Das Fernstudium ist dem Präsenzstudium gleichwertig. Denn: Alle Studienfächer, Prüfungsabläufe und der akademische Abschluss entsprechen denen eines regulären Präsenzstudiums. Das attraktive Fernstudienmodell ist eine optimale Kombination aus Selbststudium mit Studienmaterialien und begleitenden Präsenzveranstaltungen an Samstagen. Die DIPLOMA bietet das Fernstudium in zwei Grundvarianten an: 1. Online-Veranstaltungen im virtuellen Hörsaal von zu Hause aus und Prüfungen an einem Prüfungszentrum der DIPLOMA in Wohnortnähe. 2. Vor-Ort-Veranstaltungen und Prüfungen an einmen Studienzentrum der DIPLOMA. Der Vorteil eines solchen Vernstudiums liegt klar in der Vereinbarkeit mit Beruf und Familie.

Zentrale Studienberatung:

05722-28 69 97 32 · www.diploma.de

Studienzentrum Heilbronn:

Allee 6 · 74072 Heilbronn

07131-64 98 49 10

Eberhard-Karls-Universität Tübingen

Die Eberhard Karls Universität Tübingen gehört zu den ältesten Universitäten Europas und blickt auf über fünf Jahrhunderte Geistes- und Wissenschaftsgeschichte zurück. Heute forschen und lehren rund 530 Professoren und rund 4.900 Wissenschaftler in den sieben Fakultäten der Universität. Die jüngste Etappe in der Entwicklung war der Erfolg im Exzellenzwettbewerb des Bundes und der Länder: Die Universität Tübingen gehört zu den zehn deutschen Universitäten, die als exzellent ausgezeichnet sind. Ihre Studienfächer reichen von Ägyptologie, Bioinformatik und Computerlinguistik über Demokratie und Regieren in Europa, Economics and Finance sowie Geowissenschaften bis hin zu Judaistik, Sinologie sowie Zellulären und Molekularen Neurowissenschaften. Campus-Radio und -TV, der Hochschulsport, Chöre, Orchester oder das Studio für Literatur und Theater gehören zum Angebot der Universität. Nicht nur innovative Forschung und Lehre, sondern auch zahlreiche kulturelle und künstlerische Angebote und Freizeitmöglichkeiten machen Tübingen zu einem beliebten Universitätsstandort.

Geschwister-Scholl-Platz

72074 Tübingen

07071-2972555 · www.uni-tuebingen.de

Evangelische Hochschule Ludwigsburg

Die Evangelische Hochschule Ludwigsburg ist eine staatlich anerkannte Hochschule für Angewandte Wissenschaften der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Sie organisiert im Dialog mit ihren Studierenden Lehre und Forschung auf wissenschaftlichem Niveau, praxisrelevant, regional vernetzt und im internationalen Kontext. Das evangelische Profil und die Offenheit für Menschen mit anderen Religionen und Weltanschauungen bestimmen ihre Arbeit. Der Campus Ludwigsburg bietet beste Studienbedingungen für knapp 1300 Studierende. In acht Bachelor-Studiengängen und zahlreichen Masterprogrammen lehren dort rund 40 Professorinnen und Professoren und rund 85 Lehrbeauftragte. Am neuen Standort Campus Reutlingen werden in den Bereichen Diakonie, Pädagogik, Pflege, Religion und Soziales jährlich zum Wintersemester 35 Plätze für Soziale Arbeit B.A. angeboten als Teil des umfangreichen Hochschulangebots dort. Angeboten werden zahlreiche Hochschulgruppen, eine Hochschulgemeinde und sportliche Aktivitäten.

Paulusweg 6 · 71638 Ludwigsburg

07141-9745200

www.eh-ludwigsburg.de

Filmakademie Baden-Württemberg

Auf einem einzigartigen Campus in Ludwigsburg mit der Filmakademie, ihrem Animationsinstitut, dem Postgraduierten-Programm Atelier Ludwigsburg-Paris sowie der benachbarten Akademie für Darstellende Kunst erhalten die ca. 500 Studierenden eine breite interdisziplinäre, transmediale und internationale Vernetzung. Zur Lehrphilosophie gehören ein starker Praxisbezug durch über 300 Fachleute aus der Film- und Medienbranche, das Arbeiten in gemischten Teams vom ersten Semester an sowie enge Kontakte in den Markt mit etlichen Fernsehsendern, Streaming-Diensten und der regionalen Filmförderung. Neben den 3 Diplom-Studiengängen (Dauer: 8 Semester) Film + Medien, Produktion und Filmmusik + Sounddesign bietet die FABW seit dem Studienjahr 2019/20 auch 8 Diplom-Aufbaustudiengänge (Dauer: 4 Semester) an: Animation/Animation & Effects Producing, Animation/Technical Directing, Fernsehjournalismus, Filmmusik, Filmton/Sounddesign, Interaktive Medien, Motion Design sowie Szenenbild.

Akademiehof 10 · 71638 Ludwigsburg

07141-9690 · www.filmakademie.de

FOM Hochschule

Mit 55.000 Studierenden ist die FOM die größte private Hochschule Deutschlands. Sie bietet Auszubildenden und Berufstätigen die Möglichkeit, sich parallel zur Ausbildung bzw. zum Job akademisch zu qualifizieren und staatlich wie international anerkannte Bachelor- und Master-Abschlüsse zu erlangen. Studierende können aus einer großen Bandbreite an praxisorientierten Studiengängen wählen, die auf die aktuellen Erfordernisse der Arbeitswelt zugeschnitten sind. In Deutschland hat die FOM Hochschulzentren in 32 Städten, unter anderem in Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe. Abhängig von der Wahl des Studiengangs sind mehrere Zeitmodelle möglich, um neben dem Beruf studieren zu können. So kann entweder am Abend, am Wochenende, unter der Woche tagsüber oder kompakt am Stück im Blockmodell die Hochschule besucht werden. Welches Zeitmodell am besten geeignet ist, entscheidet der Studierende nach eigenen Wünschen oder nach den Anforderungen des Arbeitgebers.

Leimkugelstraße 6 · 45141 Essen

0800-1 959595 · www.fom.de

Freie Hochschule Stuttgart

Die Freie Hochschule Stuttgart bildet LehrerInnen für die mehr als 1000 weltweiten Waldorf- und Rudolf-Steiner-Schulen aus. Rund 240 dieser Schulen liegen in Deutschland. Den Masterstudiengang »Klassen- und Fachlehrer an der Waldorfschule« gibt es in zwei unterschiedlichen Ausführungen. Möglich ist ein Seiteneinstieg unter Anrechnung von Vorstudienleistungen. Bewerber ohne Hochschulreife können eine Eignungsprüfung ablegen. Der postgraduale Master dagegen ist geeignet für Bewerber, die bereits ein Lehramtsstudium oder ein wissenschaftliches Studium in einem der Unterrichtsfächer absolviert haben. Ohne Hochschulzugangsberechtigung kann man an der Freien Hochschule Stuttgart auch eine 2- bis 3-jährige Seminarausbildung zum Klassen- und Fachlehrer machen. Aufgenommen werden können Bewerber mit Fachhochschulreife und eventuell Berufsausbildung und Berufserfahrung; mit Mittlerer Reife, abgeschlossener Berufsausbildung und Berufserfahrung in einem unterrichtsbezogenen Fachgebiet oder mit besonderer Berufstätigkeit in einem unterrichtsbezogenen Fachgebiet.

Haußmannstr. 44a · 70188 Stuttgart

0711/21094-0 · www.freie-hochschule-stuttgart.de

Freie Universität Berlin

× Erweitern Bernd Wannenmacher Die Universitätsbibliothek (UB) der Freien Universität Berlin

Die Freie Universität Berlin ist mit rund 38.000 Studierenden die größte Uni in der Hauptsadt und zählt zu den deutschen Exzellenz-Universitäten. Sie wurde 1948 gegründet und hat ihren Sitz und zentralen Campus in Berlin-Dahlem. Die 16 Fachbereiche und Zentralinstitute bieten mehr als 150 Studiengänge in einem breiten Fächerspektrum. Zu den Fachbereichen zählen unter anderem Biologie/Chemie/Pharmazie, Erziehungswissenschaften/Psychologie, Geowissenschaften, Geschichts- & Kulturwissenschaften, Matematik/Informatik, Physik, Wirtschaftswissenschaft oder Rechtswissenschaft. Die vier Zentralinstitute der Universität gliedern sich in das John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien, das Lateinamerika-Institut, das Osteuropa-Institut sowie die Dahlem School of Education. Die FU ist eine internationale Netzwerkuniversität. Heute ist sie mit weltweit rund 100 universitätsweiten Partnerschaften sowie mit rund 330 Universitätspartnerschaften im Mobilitätswerk Erasmus und ca. 45 Institutionspartnerschaften bestens vernetzt.

Kaiserswerther Str. 16-18 · 14195 Berlin

030-8381 · www.fu-berlin.de

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) ist mit knapp 40.000 Studierenden, über 570 Professuren und knapp 6.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine der größten Universitäten in Deutschland. Gegründet 1743, glänzt die FAU heute als innovationsstarke, auf Vielfalt bauende und international ausgerichtete Universität. Mit ihren fünf Fakultäten deckt die FAU alle Wissenschaftsbereiche ab: von den Geisteswissenschaften, Theologie und Medizin über Rechts- und Wirtschaftswissenschaften bis hin zu den Natur- und Ingeneurwissenschaften. Die fünf Fakultäten gliedern sich in Philosophie & Theologie, Naturwissenschaften, Rechts- & Wirtschaftswissenschaften, Technik sowie Medizin. Der überwiegende Teil der FAU ist in der Stadt Erlangen gelegen, ein etwas geringerer Teil im benachbarten Nürnberg. Auf der Internetseite meinstudium.fau.de können Interessierte herausfinden, welcher der über 260 verschiedenen Studiengänge am besten zu ihnen passt.

Schlossplatz 4 · 91054 Erlangen

09131-8523333 und -24444 · www.ibz.fau.de

Georg-August-Universität Göttingen

× Erweitern Picasa

Von A wie Agrarwissenschaften bis Z wie Zahnmedizin: Wer an der Uni Göttingen studieren möchte, hat die Qual der Wahl. Im Bachelorstudium erlauben die Studienfächer eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten. Spezialisierung und Forschungsnähe auf hohem Niveau bietet die Hochschule in ihren vielfältigen Master- und Ph.D.-Programmen, die zu einem großen Teil englischsprachig sind. Die Universität ist in Forschung und Lehre in den »Göttingen Campus« eingebunden: die Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, das Deutsche Primatenzentrum, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt sowie fünf Max-Planck- Institute sind hochkarätige Forschungseinrichtungen vor Ort, mit denen eine enge Zusammenarbeit besteht. In der »kleinen Großstadt« Göttingen profitieren die Studierenden von kurzen Wegen: Campus, Bibliothek, Mensa und Innenstadt liegen nah beieinander – kein Wunder, dass das Fahrrad das bei weitem beliebteste Verkehrsmittel ist. Rund um den student-life-cycle bietet die Universität eine Vielzahl von Angeboten - von der virtuellen Studienorientierung bis zur Gründungsförderung.

Wilhelmsplatz 4 · 37073 Göttingen

0551-39113 · www.uni-goettingen.de

Goethe-Universität Frankfurt am Main

× Erweitern Uwe Dettmar

Die Goethe-Universität ist eine forschungsstarke Hochschule in der europäischen Finanzmetropole Frankfurt. 1914 mit privaten Mitteln überwiegend jüdischer Stifter gegründet, hat sie seitdem Pionierleistungen erbracht auf den Feldern der Sozial-, Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften, Medizin, Quantenphysik, Hirnforschung und Arbeitsrecht. Weltweit bedeutend sind dabei die Leistungen der »Frankfurter Schule«. Heute ist die Goethe-Universität die drittgrößte Hochschule Deutschlands. Die 16 Fachbereiche Rechtswissenschaft, Wirtschaftswissenschaften, Gesellschaftswissenschaften, Erziehungswissenschaften, Psychologie und Sportwissenschaften, Evangelische Theologie, Katholische Theologie, Philosophie und Geschichtswissenschaften, Sprach- und Kulturwissenschaften, Neuere Philologien, Geowissenschaft/Geografie, Informatik/Mathematik, Physik, Biochemie/Chemie/Pharmazie, Biowissenschaften und Medizin sind auf die Universitätsstandorte Westend, Riedberg, Bockenheim, Niederrad und Ginnheim verteilt.

Senckenberganlage 31 · 60325 Frankfurt am Main

069-798-0 · www.uni-frankfurt.de

HFH Stuttgart

× Erweitern contrastwerkstatt - stock.adobe.

In ihren Stuttgarter Studienzentren bietet die Hamburger Fern-Hochschule Präsenzveranstaltungen und persönliche Betreuung zu ihren Bachelor- und Masterstudiengängen sowie dualen Studienmodellen aus den Fachbereichen Gesundheit und Pflege sowie Technik, Wirtschaft und Recht an. Im Fachbereich Gesundheit und Pflege können die Studierenden aus den Bachelorstudiengängen Gesundheits- und Sozialmanagement, Pflegemanagement, Berufspädagogik und soziale Arbeit wählen oder einen Masterabschluss in Management im Gesundheitswesen erlangen. Im zweiten Studienzentrum in der Nordbahnhofstraße liegt der Schwerpunkt auf Technik, Wirtschaft und Recht. Hier stehen die Bachelorstudiengänge BWL, Psychologie, Wirtschaftspsychologie, Maschinenbau, Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen zur Wahl. Wer ein Masterstudium absolvieren möchte, kann BWL, MBA General Management oder Wirtschaftsingenieurwesen belegen. Das HFH-Team setzt sich mit großem Engagement für die persönliche und berufliche Weiterentwicklung »ihrer« Studenten ein.

Nordbahnhofstr. 147 · 70191 Stuttgart

0711-67235991·0711-67235950 · www.hfh-fernstudium.de

Hochschule Augsburg

Sie bauen Flugzeuge und Brücken, entwickeln Rennautos und Roboter und achten beim Häuserbau auf Nachhaltigkeit und Energiebewusstsein. Sie sind stark im Umweltweltmanagement, programmieren Apps und experimentieren mit neuen Kommunikationsplattformen – die Absolventen der Hochschule Augsburg sind hoch qualifiziert und aufgrund ihrer exzellenten und praxisnahen Ausbildung bei mittelständischen Unternehmen ebenso stark gefragt wie bei den Global Players. Mit rund 6.500 Studierenden ist die Hochschule Augsburg eine der größten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Bayerisch-Schwaben. Kaum eine andere Hochschule kann auf eine so lange Tradition zurückblicken. Als erfolgreiche Bildungsinstitution feierte sie im Jahr 2010 die 300-jährigen Wurzeln ihrer gestalterischen Fachrichtung. Das hohe fachliche Know-how, die hohe Sozialkompetenz sowie die Befähigung, sich auch auf internationalem Parkett zu bewegen, gibt den Studierenden das erforderliche Rüstzeug für den späteren Beruf mit.

An der Hochschule 1 · 86161 Augsburg

0821-5586 0 · www.hs-augsburg.de

Hochschule Biberach

Biotechnologie, Energie, Bauwesen und BWL: Das sind die thematischen Schwerpunkte der Hochschule Biberach (HBC) in Studium, Weiterbildung und Forschung. Als Hochschule für angewandte Wissenschaften bietet die HBC vielfältige und moderne Bachelor- und Masterstudiengänge, ergänzt durch zukunftsgerichtete Forschungs- und Transferprojekte. Dabei versteht sich die HBC als »civic university« und als Plattform für Reflexion. Wichtige Partner für diesen Austausch findet die HBC in Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft und in anderen Wissenschaftsinstitutionen. Die HBC bietet ein differenziertes Bachelor- und Masterangebot, interdisziplinär und international ausgerichtet. Rund 2.500 Studierende und 85 ProfessorInnen schätzen die hervorragende Ausstattung in den Laboren, Werkstätten und zentralen Einrichtungen. Der Campus ist geprägt durch eine familiäre Atmosphäre, Lehrende und Lernende stehen im persönlichen Kontakt, sodass die Hochschule Biberach eine innovative, berufsqualifizierende und praxisgerechte Ingenieurausbildung garantiert.

Karlstraße 11 · 88400 Biberach

07351-5820 · www.hochschule-biberach.de

Hochschule Esslingen

× Erweitern KD BUSCH

Die elf Fakultäten an der Hochschule Esslingen umfassen die Bereiche Angewandte Naturwissenschaften; Betriebswirtschaft; Fahrzeugtechnik; Gebäude-Energie-Umwelt, die Graduate School; Grundlagen; Informationstechnik; Maschinenbau; Mechatronik und Elektronik; Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege; sowie Wirtschaftsingenieurwesen. In zahlreichen Rankings ist sie immer zu finden. Den Studierenden stehen an den drei Standorten in der Esslinger Stadtmitte und der Flandernstraße sowie in Göppingen über 50 hochmoderne Labore zur Verfügung. Angst vor Mathematik und Physik müssen Studierende der Ingenieurswissenschaften nicht haben: Schon vor Studienbeginn können sie Mathe- oder Physikvorkurse besuchen. Das Programm Crossmentes bringt Fach- oder Führungskräfte und Studierende zusammen. So wird der Einstieg auch für die Erstis einfacher. Während des Studiums bietet die Hochschule Esslingen den Studierenden noch viele Angebote, um ihre Prüfungen erfolgreich zu absolvieren. Kurse wie z.B. Lernen lernen oder Zeitmanagement bereiten auf das Berufsleben vor.

Kanalstraße 33 · 73728 Esslingen

0711-397 49 · www.hs-esslingen.de

Hochschule für Technik Stuttgart

An der Hochschule für Technik Stuttgart (HFT) werden die Studierenden praxisnah und in kleinen Gruppen ausgebildet. Praktische Studienprojekte oder ein Auslandsstudium an einer der über 80 Partnerhochschulen weltweit sind in die Studiengänge integriert. Fakultätsübergreifende Projekte und Kontakte zu zahlreichen Unternehmen in Stuttgart und der Region als attraktiver Wirtschaftsstandort zeichnen die Hochschule aus. Studienbereiche sind Architektur, Bauingenieurwesen, Bauphysik, Informatik, Innenarchitektur, Mathematik, Vermessung und Wirtschaft. Die praxisnahe Ausbildung wird geprägt durch die Betreuung in kleinen Lern- und Semestereinheiten und die Berufserfahrung aller Professorinnen und Professoren. Ein einsemestriges Praktisches Studienprojekt ist in allen Bachelor-Studiengängen integriert. Durch dieses Praxissemester erlangen HAW-Studierene bereits während des Studiums wertvolle Berufserfahrungen und knüpfen Kontakte zu Unternehmen und Büros.

Schellingstr. 24 · 70174 Stuttgart

0711-8926-0 · www.hft-stuttgart.de

Hochschule für Technik und Wirtschaft Aalen

× Erweitern Thomas Klink © Thomas Klink - Fotografie, Fa Hochschule Aalen für Bild der Wissenschaft Supplement 2017.

Mit der Entscheidung für ein Studium an der Hochschule Aalen stellen die Studierenden die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft. Mitten im schönen Süden bietet die Hochschule mehr als 60 innovative Studienangebote aus den Bereichen Technik und Wirtschaft an, in denen man durchstarten kann. Wer Lust auf Business Analytics hat, die User Experience verbessern oder die Mobilität von morgen gestalten möchte, ist an der HS Aalen genau richtig. An einer der forschungsstärksten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Deutschland warten rund 5.600 Kommilitonen, ein moderner und ständig wachsender Campus mit top ausgestatten Laboren sowie ein mehrfach ausgezeichnetes Lehrkonzept. Dazu arbeitet die Hochschule eng mit den Unternehmen vor Ort zusammen. Die Hochschule für Technik und Wirtschaft Aalen unterstützt die Studierenden bei der Organisation eines Auslandsaufenthalts an einer ihrer 130 Partnerhochschulen weltweit und bei der Gründung eigener Start-ups.

Beethovenstraße 1 · 73430 Aalen

07361-576 0 · www.hs-aalen.de

Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen

× Erweitern Manuel Stark

Die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen – kurz „HfWU“ – bietet eine sehr vielfältige Mischung an Studiengängen an. Neben Wirtschaft und Umwelt gehören auch Angebote aus den Bereichen Recht, Gestaltung, Planung und Therapien zum Profil. An den beiden Standorten in Nürtingen und Geislingen finden die mehr als 5.400 Studierenden optimale Bedingungen für ein modernes, praxisbezogenes Studium vor. Im direkten Umfeld der Metropolregion Stuttgart pflegt die HfWU enge Kontakte zu internationalen Konzernen, innovativen Mittelständlern und aufstrebenden Startups. Die Hochschule setzt sich seit Jahrzehnten für Nachhaltigkeit ein. Dazu gehört neben Forschung auch alle Studierenden in diesem Bereich umfassend auszubilden: Module in jedem Studiengang beschäftigen sich mit Nachhaltigkeit in Wirtschaft, Gesellschaft oder Umwelt. Fremdsprachige Lehrangebote, Auslandsaufenthalte und ein Gastdozentenprogramm bereiten die Studierenden auf internationale Anforderungen vor.

Neckarsteige 6-10 · 72622 Nürtingen

07022-2010 · www.hfwu.de

Hochschule Ravensburg-Weingarten

»In der Region verankert – offen für die Welt« lautet das Motto der Ravensburg-Weingarten University (RWU). Die über 30 Bachelor- und Masterstudiengänge in den Bereichen Technik, Wirtschaft und Sozialwesen zeichnen sich aus durch projektorientierten Wissenserwerb in kleinen Gruppen. Anhand praxisnaher Laborübungen, eines Praxissemesters und anwendungsbezogener Abschlussarbeiten können die Studierenden ihr Wissen unmittelbar umsetzen. Durch enge Beziehungen zur global ausgerichteten Industrie Oberschwabens gelingt der reibungslose Start ins Berufsleben. Auch im Bereich der Forschung stehen in Weingarten der Anwendungsbezug sowie Interdisziplinarität und Kooperationen im Mittelpunkt. Über die konkreten Studieninhalte hinaus legt die Hochschule Ravensburg-Weingarten großen Wert auf die persönliche Entwicklung ihrer Studierenden. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist die Vorbereitung auf Tätigkeiten im internationalen Umfeld. Aus diesem Grund verfügt die Hochschule Ravensburg Weingarten über Partnerhochschulen in über 30 Ländern.

Doggenriedstraße · 88250 Weingarten ·

0751-5010 9344 · www.hs-weingarten.de

Hochschule Reutlingen

× Erweitern KARL SCHEURING, Reutlingen

Studierende lernen auf dem Campus der Hochschule Reutlingen an fünf Fakultäten: Angewandte Chemie, ESB Business School, Informatik, Technik und Textil & Design. In Bachelor- und Masterstudiengängen bildet die Hochschule die Führungskräfte von morgen aus – praxisnah und zukunftsorientiert. Die Hochschule Reutlingen gehört zu den renomiertesten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Deutschland mit international sehr gutem Ruf. Kooperationen mit der Wirtschaft, enge Kontakte zu Unternehmen und gemeinsame Lehr- und Forschungsverbünde ermöglichen die optimale Verbindung zwischen Theorie und Praxis. Seit Jahren bescheinigen Spitzenplätze in zahlreichen Rankings das hohe Niveau und den guten Ruf der wissenschaftlichen Ausbildung der Hochschule. Personalverantwortliche von großen Unternehmen bescheinigen der Hochschule in Umfragen die exzellenten Qualitäten der Absolventen. Die Hochschule setzt auf Internationalität und kooperiert mit rund 200 Partnerschulen weltweit. Auf dem Campus trifft man Studierende aus rund 100 verschiedenen Ländern.

Alteburgstr. 150 · 72762 Reutlingen

07121-271 0 · www.reutlingen-university.de

Humboldt-Universität zu Berlin

× Erweitern heike zappe hauptgebäude humboldt-universität zu berlin

Die Humboldt-Universität zu Berlin (HU) ist eine der führenden deutschen Forschungseinrichtungen mit Weltruf: Derzeit studieren knapp 36.000 junge Menschen in 190 Studiengängen an neun Fakultäten. Führend in der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses steht die HU für Innovation in Studium und Lehre. Zu den neun Fakultäten gehören Jura, Lebenswissenschaften, Philosphie, Theologie, Kultur,- Sozial- und Bildungswissenschaften, Mathematik & Naturwissenschaften, Sprach- & Literaurwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften sowie die Charité. 1810 nach dem Konzept von Wilhelm von Humboldt gegründet, gilt sie als »Mutter aller modernen Universitäten«. Seit Juni 2012 gehört die HU zu den elf Exzellenzuniversitäten Deutschlands. In internationalen Rankings belegt sie regelmäßig Spitzenplätze und ist eine der zehn forschungsstärksten Unis in der Bundesrepublik. Mehr als 400 Professorinnen und Professoren sind hier in Forschung und Lehre tätig.

Unter den Linden 6 · 10099 Berlin

030-209370333 · www.hu-berlin.de

Hochschule Worms

Drei attraktive Fachbereiche, konsequenter Praxisbezug, hohe Internationalität: Dafür steht die Hochschule Worms. Den Studierenden steht ein attraktives Studienangebot mit einem kontinuierlich wachsenden Studienprogramm zur Verfügung. Die Fachbereiche Informatik, Touristik/Verkehrswesen und Wirtschaftswissenschaften finden sich auf einem innerstädtischen Campus, sodass ein Studium der kurzen Wege möglich ist. Moderne Räume und eine hervorragende Betreuungsrelation sorgen für ideale Studienbedingungen. Auf die sich ständig ändernden Bedürfnisse im Studienangebot wird mit attraktiven Erweiterungen der Studieninhalte reagiert. Auch als Lehr- und Forschungsstandort wird die Hochschule kontinuierlich ausgebaut. Für ihre hohe Internationalität ist die Hochschule Worms bekannt. Kooperationen und die Zusammenarbeit mit mehr als 180 Partnerhochschulen in der ganzen Welt belegen dies eindrucksvoll. Die internationale Atmosphäre gibt dem Campusleben seinen ganz besonderen Charme. Die gute Verzahnung mit der regionalen Wirtschaft macht durch vielfältige Kooperationen mit Unternehmen spannende Projekte möglich.

Erenburgerstraße 19 · 67549 Worms

06241-509-276 · www.hs-worms.de

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) zählt mit rund 31.000 Studierenden aus 120 Nationen zu den größten und vielfältigsten Universitäten in Deutschland. In ihren mehr als 100 Instituten und Kliniken lehren und forschen rund 4.400 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, darunter 570 Professorinnen und Professoren. Mit 75 Fächern und zahlreichen Fachkombinationen bietet die JGU mehr als 270 Studiengänge in zehn Fachbereichen an. Als einzige deutsche Uni ihrer Größe beherbergt die JGU fast alle Institute auf einem innenstadtnahen Campus, auf dem auch vier Partnerinstitute angesiedelt sind: das Max-Planck-Institut für Chemie, das Max-Planck-Institut für Polymerforschung, das Helmholtz-Institut Mainz und das Institut für Molekulare Biologie. Als Forschungsuniversität genießt die JGU weltweite Anerkennung. Als Volluniversität verfügt die Universität über ein breites Angebot an Studiengägnen, die nahezu das gesamte Fächerspektrum abdecken: Von Rechts- und Wirtschaftswissenschaften über Geistes- und Naturwissenschaften bis hin zu Medizin.

Saarstr. 21 · 55122 Mainz

06131-390 · www.uni-mainz.de

Julius-Maximilians-Universität Würzburg

× Erweitern Robert Emmerich

Die Julius-Maximilians-Universität Würzburg gehört zu den größten Universitäten Bayerns: Über 450 Professorinnen und Professoren bilden knapp 29.000 Studierende für hochqualifizierte Berufe aus. Von Ägyptologie bis Zahnmedizin reicht das Angebot an über 250 Studiengängen. Mit ihrer Spitzenforschung gehört die Uni Würzburg zu den besten der Welt, neueste Forschungsergebnisse fließen in die Lehre ein – besonders spannend ist auch der Austausch zwischen den unterschiedlichen Disziplinen in Geistes- und Gesellschafts-, Natur- und Lebenswissenschaften. Zudem bietet die Uni Würzburg Studiengänge an, die für das Lehramt an verschiedenen Schularten (außer Berufsschule) qualifizieren. Damit der Start ins Studium gut gelingt, unterstützt die Uni Würzburg ihre »Erstis« mit zahlreichen Betreuungs- und Beratungsangeboten. Auch später stehen erfahrene Studierende ihren jüngeren Mitstudierenden mit Rat und Tat zur Seite. In vielen Einrichtungen der Uni können sich Studierende über ihr Studium hinaus weiterbilden und wichtige Qualifikationen für den späteren Beruf erwerben.

Sanderring 2 · 97070 Würzburg

0931-310 · www.uni-wuerzburg.de

Karlsruher Institut für Technologie

× Erweitern KIT Campusimpressionen

Als »Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft« zählt das KIT zu den großen natur- und ingenieurwissenschaftlichen Forschungs- und Lehreinrichtungen Europas, verbindet auf einzigartige Weise die Traditionen einer renommierten technischen Universität und einer bedeutenden Großforschungseinrichtung und leistet maßgebliche Beiträge in den Feldern Energie, Mobilität und Information. Dazu arbeiten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf einer breiten disziplinären Basis in den Natur-, Ingenieur-, Wirtschafts- sowie Geistes- und Sozialwissenschaften. Seine Studierenden bereitet das KIT durch ein forschungsorientiertes universitäres Studium auf verantwortungsvolle Aufgaben in Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft vor. Studiengänge des KIT erreichen regelmäßig exzellente Plätze in Hochschul­rankings. Darüber hinaus bestätigen Absolventenbefragungen, dass die Aus­bildungsqualität am KIT die besten Karriereperspektiven nach dem Studium eröffnet. Angebote zu einer umfassenden unternehmerischen Ausbildung und die Begleitung studentischer Start-ups ergänzen das Studium.

Kaiserstraße 12 · 76131 Karlsruhe

0721-6080 · www.kit.edu

Ludwig-Maximilians-Universität München

× Erweitern Christoph Olesinski KOMMUNIKATIO Ludwig-Maximilians-Universität

Die Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) ist eine der Exzellenzunis in Deutschland und zählt zu den führenden Universitäten in Europa. Rund 785 Professorinnen und Professoren kümmern sich um die Studierenden. Es gibt 18 Fakultäten in den Bereichen: Katholische Theologie; Evangelische Theologie; Jura; Betriebswirtschaft; Volkswirtschaft; Medizin; Tiermedizin; Geschichts- und Kunstwissenschaften; Philosophie, Wissenschaftstheorie und Religionswissenschaft; Psychologie und Pädagogik; Kulturwissenschaften; Sprach- und Literaturwissenschaften; Sozialwissenschaften; Mathematik, Informatik und Statistik; Physik; Chemie und Pharmazie; Biologie; Geowissenschaften. Studierende der LMU profitieren von einem umfassenden Kulturangebot. So unterhält die Universität enge Kooperationen mit dem Lyrik-Kabinett und dem Hochschulsport. Die LMU pflegt zudem ein umfangreiches internationales Netzwerk und unterhält im Rhamen von ERASMUS rund 370 Einzelpartnerschaften.

Geschwister-Scholl-Platz 1 · 80539 München

089-2180 0 · www.uni-muenchen.de

Merz Akademie Stuttgart

× Erweitern Merz Akademie Hochschule für Gestaltung

Die Merz Akademie, Hochschule für Gestaltung, Kunst und Medien, ist eine staatlich anerkannte Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft. Mit dem dezidierten Interesse an den Disziplinen Kunst, Gestaltung, Geisteswissenschaft und Technologie platziert sich die Merz Akademie zwischen einer klassischen Kunstakademie, Fachhochschule und geisteswissenschaftlicher Fakultät. Mit hervorragender technischer Ausstattung bietet das Bachelor- und Masterstudium Zugang zu einem breiten Spektrum an Medientechnologien und -anwendungen, Wissen, Kunst und Design. Die Studienschwerpunkte sind: Crossmedia Publishing, Film und Video, New Media sowie Visuelle Kommunikation unter besonderer Berücksichtigung von Theorie und Kulturwissenschaft. Die Studierenden können diese vier Studienbereiche kombinieren oder sich auf einen Bereich konzentrieren. Durch kleine und überschaubare Gruppen ermöglicht die Merz Akademie ihren Studierenden einen engen Kontakt zu den Lehrenden und somit eine individuelle Förderung und die Bereitschaft, auf die Vorstellungen und Ziele der Studierenden einzugehen.

Teckstraße 58 · 70190 Stuttgart

0711-26866-0 · www.merz-akademie.de

Pädagogische Hochschule Heidelberg

Die Pädagogische Hochschule Heidelberg ist ein bildungswissenschaftliches Kompetenzzentrum, das regional, national und international wirkt. Ihre Kernaufgabe ist die Ausbildung von professionellen Fach- und Führungskräften für pädagogische Berufe. Das Studienangebot umfasst in erster Linie das Lehramt an Grundschulen bzw. Werkreal-/Haupt-/Realschulen sowie das Lehramt Sonderpädagogik. Die Bachelor-Studiengänge »Frühkindliche und Elementarbildung« und »Gesundheitsförderung« qualifizieren für den Arbeitsmarkt der frühkindlichen Bildung beziehungsweise zur Entwicklung und Durchführung von verhaltens- und verhältnispräventiven Programmen. Die Master-Studiengänge befassen sich unter anderem mit Führung und Innovation in Bildungsinstitutionen, Inklusion, Ingenieurpädagogik oder auch mit E-Learning und Medienbildung. Sämtliche Studiengänge zeichnen sich durch einen engen Bezug zur Praxis sowie durch forschungsbasierte Lehre aus.

Keplerstraße 87 · 69120 Heidelberg

06221/477-0 · www.ph-heidelberg.de

Pädagogische Hochschule Karlsruhe

× Erweitern Foto Fabry info@foto-fabry.de

Als bildungswissenschaftliche Hochschule mit Promotions- und Habilitationsrecht forscht und lehrt die Pädagogische Hochschule Karlsruhe zu schulischen und außerschulischen Bildungsprozessen. Ihr unverwechselbares Profil prägen der Fokus auf MINT, mehrsprachliche Bildung und Heterogenität sowie eine aktive Lehr-Lern-Kultur. Das Studienangebot umfasst Lehramtsstudiengänge für Primarstufe und Sekundarstufe I, Bachelor- und Masterstudiengänge für andere Bildungsfelder sowie professionelle Weiterbildungsangebote. Folgende nichtlehramtsbezogene Masterabschlüsse können erworben werden: »Biodiversität und Umweltbildung«, »Interkulturelle Bildung, Migration und Mehrsprachigkeit«, »Kulturvermittlung« und »Geragogik« (weiterbildend). Als »University of Education« vereint die Pädagogische Hochschule Karlsruhe erziehungswissenschaftliche, fachdidaktische und fachwissenschaftliche Forschung. Einigender Fokus ist das Ziel, Bildungsprozesse besser zu verstehen und zu gestalten.

Bismarckstraße 10 · 76133 Karlsruhe

0721-9253 · www.ph-karlsruhe.de

Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

Die Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, gegründet 1962, ist mit rund 6.000 Studierenden und fast 500 Mitarbeitern die größte Pädagogische Hochschule in Baden-Württemberg. Sie bietet 22 Studiengänge an. Dazu gehören die Lehramtsstudiengänge für Grundschulen, Sekundarstufe I (inklusive Europalehramt) und Sonderpädagogik. Daneben werden Bachelorstudiengänge zur Frühkindlichen Bildung und Erziehung, zur Kultur- und Medienbildung und zum Bereich Bildungswissenschaft angeboten. Eine Vielzahl von Masterstudiengängen ermöglicht den Anschluss in andere Berufs- und Forschungsgebiete im Bildungsbereich, wie Kulturwissenschaft und Kulturmanagement, Bildungsforschung, Erwachsenenbildung, Kulturelle Bildung, Frühkindliche Bildung und Erziehung etc. Berufsbegleitend organisiert sind die Weiterbildungsmasterstudiengänge Bildungsmanagement und der internationale Studiengang International Education Management. Die Pädagogische Hochschule Ludwigsburg versteht sich als modernes Kompetenzzentrum für Bildungswissenschaften.

Reuteallee 46 · 71634 Ludwigsburg

07141-1400 · www.ph-ludwigsburg.de

Philipps-Universität Marburg

× Erweitern Heike Heuser,MARBURG

Die Philipps-Universität Marburg versteht sich als klassische Volluniversität mit breitem Fächerspektrum. An den 16 Fachbereichen studieren über 24.000 Studierende, darunter 3.800 ausländische Studierende aus 130 Ländern. Die Universität bietet 134 Studiengänge, von Archäologie bis Zahnmedizin. 370 Professor/innen lehren und forschen in Marburg. Bislang wurden zwölf Marburger Forscher/innen mit dem Leibniz-Preis ausgezeichnet. Als wissenschaftliche Schwerpunkte mit zahlreichen interdisziplinären Schnittstellen haben sich die Bereiche Sicherheit, Ordnung und Konflikt, Sprachdynamikforschung, Physik und Chemie von (Halbleiter-) Grenzflächen, kognitive und angewandte Neurowissenschaften sowie Biowissenschaften und Medizin etabliert. Die Philipps-Universität ist international vernetzt: Kooperationen bestehen mit Hochschulen in 27 europäischen Ländern und 80 außereuropäischen Hochschulen. Jedes Jahr sind über 400 ausländische Studierende in Marburg, knapp 500 Studierende der Philipps-Universität studieren aktuell für ein oder zwei Semester im Ausland.

Biegenstraße 10 · 35037 Marburg

06421-28 22222 (Studifon) · www.uni-marburg.de

Popakademie Baden-Württemberg

Die Popakademie Baden-Württemberg ist eine Einrichtung des Landes Baden-Württemberg. Sie ist Hochschuleinrichtung und Kompetenzzentrum für die Musikwirtschaft in einem. Seit 2003 kann man an der Popakademie die beiden Bachelorstudiengänge Musikbusiness und Popmusikdesign belegen, zum Wintersemester 2011/12 kamen die Masterstudiengänge Music & Creative Industries sowie Popular Music dazu. 2015 wurde zum Wintersemester der deutschlandweit einzigartige Bachelorstudiengang Weltmusik eingeführt. Als Kompetenzzentrum für die Musikszene und- wirtschaft fördert die Popakademie Baden-Württemberg die Newcomer-Szene in Deutschland. Die Lehre an der Akademie zeichnet sich dadurch aus, dass die Studiengänge der künstlerischen Seite mit dem Business-Bereich verzahnt sind. Weiterhin ist das Studium sehr praxisorientiert mit zahlreichen Dozenten aus dem aktiven Berufsleben sowie der Arbeit in verschiedenen Business- oder Band-Projekten. So werden alle relevanten Aspekte des Themas Popmusik gebündelt.

Hafenstr. 33 · 68159 Mannheim

0621-533972 00 · www.popakademie.de

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

× Erweitern Volker Lannert Sonnentag im Hofgarten

Die Universität Bonn gehört zu den elf Exzellenzuniversitäten in Deutschland. Forschen auf Spitzenniveau, wissenschaftsgeleitetes Studium, internationales Flair: all das schätzen die 35.000 Studierenden, 6.000 Promovierenden und 6.500 Beschäftigten der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn an ihrer Alma mater. An der Universität Bonn ist man überzeugt, dass Wissenschaft da am besten gelingt, wo Forschung und Lehre Hand in Hand gehen und kluge Köpfe bestmögliche Chancen zur Entfaltung haben. Bonn ist eine Forschungsuniversität mit breitem Fächerspektrum von Agrarwissenschaften bis Zahnmedizin und 200 Studienangeboten. Viele Fächer genießen weltweite Anerkennung, darunter die Mathematik, die Wirtschaftswissenschaften, die Medizin und die Naturwissenschaften. Ihre ausländischen Professoren, Beschäftigten und Gastforscher sowie fast 5.000 Studierende aus über 130 verschiedenen Ländern prägen das internationale Flair der Universität Bonn.

Regina-Pacis-Weg 3 · 53012 Bonn

0228-730 · www.uni-bonn.de

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen

× Erweitern Peter Winandy Hauptgebaeude57.JPG

Gemäß nationalen wie internationalen Rankings gehört die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, kurz RWTH Aachen, zu den führenden europäischen Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen. Sie ist eine der deutschen Exzellenzuniversitäten. Die Ausbildung der mehr als 46.000 Studierenden in mehr als 100 Studiengängen ist anwendungsorientiert. Aber auch fast 600 Auszubildende starten in den Einrichtungen der RWTH in ihre berufliche Karriere: Sie qualifizieren sich in gewerblich-technischen, naturwissenschaftlichen oder kaufmännischen Berufen sowie in nichtärztlichen Heilberufen. Den Werten der Rheinisch-Westfälische Technischen Hochschule Aachen wird besondere Bedeutunge zugemessen; zu diesen bekennt sie sich aufrichtig. Werte wie Kompetenz, Relevanz, Vielfältigkeit, Freiheit, Wahrhaftigkeit, Transparenz und Chancengleichheit sind unabdinglich für gutes wissenschaftliches Arbeiten an der RWTH Aachen.

Templergraben 55 · 52056 Aachen

0241-801 · www.rwth-aachen.de

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart

Die Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart wurde 1857 gegründet und ist die älteste sowie die größte Musikhochschule in Baden-Württemberg. Neben dem aus dem Jahr 1840 stammenden hochschuleigenen Theater sind die Sammlung von elf Orgeln, ein technisch gut ausgestattetes Studio für Elektronische Musik sowie der einzige Figurentheater-Studiengang weitere Merkmale der Hochschule. Im Bereich Musik werden 17 Bachelorstudiengänge von Jazz, Gesang, über Musiktheorie, Pop, Komposition bis hin zu verschiedenen Instrumenten sowie ein Studiengang zu Kirchenmusik angeboten. Im Masterbereich haben die Studierenden eine Auswahl an 25 Studiengängen, unter anderem in Historischen Tasteninstrumenten, Neuer oder Alter Musik, Cembalo, Lied, Musiktheorie, Musikwissenschaft, verschiedenen Instrumenten und ebenfalls einem Studiengang Kirchenmusik.

Urbanstraße 25 · 70182 Stuttgart

0711-2124650 (Studierendensekretariat) · www.hmdk-stuttgart.de

Technische Universität Darmstadt

Die TU Darmstadt hat 13 Fachbereiche von der Architektur bis hin zu den Wirtschaftswissenschaften sowie fünf Studienbereiche. Sie widmet sich Zukunftsthemen wie Cybersecurity, Internet und Digitalisierung, Teilchenstrahlen und Materie, Thermofluids und Interfaces, Energiesysteme der Zukunft sowie Entwicklungsprozesse vom Material bis zur Produktinnovation. Die TU ist vor allem technikkonzentriert, aber ganzheitlich und international ausgerichtet. Sie bietet eine Vielzahl an interdisziplinären Studiengängen an. Generell ist das Credo der Uni, dass komplexe Zukunftsfragen nur im intensiven Zusammenwirken von Ingenieur- und Naturwissenschaften sowie Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften beantwortet werden können. Das lernen Studierende von Anfang an in spannenden und anspruchsvollen Projekten. Die Bedeutung der Praxisorientierung im Studium zeigen zum Beispiel die Modellfabriken zur energieeffizienten Produktion und zur Industrie 4.0 an der TU oder Projekte wie die mehrfach ausgezeichneten »Plus-Energie-Häuser«.

Karolinenplatz 5 · 64289 Darmstadt

06151/16-01 · www.tu-darmstadt.de

Technische Universität Dresden

Die Technische Universität Dresden (TUD) gehört zu den elf Exzellenzuniversitäten Deutschlands. Mit 124 Studiengängen umfasst das Fächerangebot alle Wissenschaftsdisziplinen: Die Auswahl reicht von Architektur über Germanistik bis Zahnmedizin. Die gegenwärtig rund 32.000 Studierenden schließen ihr Studium mit einem Bachelor, Master, Diplom oder einer Studienprüfung ab. Das Studium in Dresden ist anspruchsvoll, wird jedoch durch ein attraktives Umfeld und zahlreiche Unterstützungsangebote erleichtert. Für Schüler der Oberstufe offeriert die TUD verschiedenen Angebote zur Studienorientierung unter »Uni testen«. Der innenstadtnahe Hauptcampus mit einem Mix aus denkmalgeschützten Gebäuden und modernen Neubauten liegt eingebettet in viel Grün. »Elbflorenz«, wie Dresden auch genannt wird, bietet eine Fülle an kulturellen Highlights. Museen, Theater, Oper, Kino, Musikfestivals, Szeneviertel, Studentenclubs und Diskotheken, Rad- und Wanderwege, die einmalige Elblandschaft und vieles mehr bieten vielseitige Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung.

Mommsenstr. 9 · 01069 Dresden

0351-46337044 · www.tu-dresden.de

Technische Universität München

× Erweitern Uli Benz

Die Technische Universität München (TUM) ist eine der elf Exzellenzuniversitäten in Deutschland. Sie erstreckt sich über vier große Standorte in Bayern: München, Garching, Weihenstephan und Straubing. Hier sind die 15 Fakultäten und wichtigsten Forschungseinrichtungen der Universität beheimatet. Hinzu kommt der neu gegründete Campus in Heilbronn. In München selbst befinden sich drei Standorte: der Innenstadt-Campus an der Arcisstraße, der Olympiapark und die Universitätskliniken. In München sind die sechs Fakultäten Architektur; Bau Geo Umwelt; Elektrotechnik und Informationstechnik; Wirtschaftswissenschaften; Sport- und Gesundheitswissenschaftensowie Medizin angesiedelt. Fünf weitere der 13 Fakultäten – Physik; Chemie; Maschinenwesen; Mathematik sowie Informatik – sind am TUM-Campus in Garching ansässig. In Weihenstephan gibt es das Wissenschaftszentrum für Ernährung, Landnutzung und Umwelt. Die TUM zählt zu den besten Universitäten Europas, die sich durch Spitzenleistungen in Forschung und Lehre, Interdisziplinarität und Talentförderung auszeichnet.

Arcisstraße 21 · 80333 München

089/289-01 · www.tum.de

TUM Campus Heilbronn

Seit dem Wintersemester 2018/2019 ist ein von der Dieter-Schwarz-Stiftung finanzierter Standort der Technischen Universität München am Bildungscampus in Heilbronn präsent. Durch die Ansiedelung der TUM School of Management, wurde die Stadt am Neckar offiziell zur Universitätsstadt. Die TUM School of Management bietet drei englischsprachige Programme an: den Bachelorstudiengang in Management & Technology sowie zwei Masterstudiengänge in Management sowie in Management & Innovation. Der Bildungscampus liegt im Herzen Heilbronns und verfolgt die Maxime des lebenslangen Lernens. Mit seinen modernen Einrichtungen und seinem attraktiven architektonischen Design unterscheidet er sich deutlich von anderen Uni-Standorten. Der Heilbronner Campus gilt mittlerweile bundesweit als eines der ambitioniertesten Bildungsprojekte. Er stellt Mitarbeitern und Studierenden erstklassige Rahmenbedingungen für Forschung und Lehre zur Verfügung und bietet darüber hinaus eine einzigartige Aufenthaltsqualität. Das gemütliche Ambiente einer Stadt am Fluss setzt sich auch jenseits des Campus‘ fort.

Bildungscampus 2 · 74076 Heilbronn

07131 264-18703 · www.wi.tum.de/tum-campus-hn

Universität Augsburg

In einer der ältesten Städte Deutschlands findet man eine der jüngsten deutschen Universitäten: 1985 Jahre nach der Gründung Augsburgs durch den römischen Kaiser Augustus wurde hier 1970 die sechste bayerische Landesuniversität errichtet. Ihr Studienangebot umfasst heute rund 90 Studiengänge in acht Fakultäten, die ein breites Spektrum in den Wirtschafts- und Rechtswissenschaften, den Geistes- und Sozialwissenschaften, den Natur- und Technikwissenschaften inklusive Informatik sowie Medizin abdecken. Was die derzeit ca. 19.000 Studentinnen und Studenten der weiterhin dynamisch wachsenden Universität Augsburg – abgesehen vom breiten und interdisziplinär ausgerichteten Lehrangebot – besonders schätzen, ist neben der modernen Ausstattung und Infrastruktur, die beste Voraussetzungen für ein zügiges Studium bieten, der grüne Campus in einem weitläufigen Park südlich der Innenstadt. Er bietet kurze Wege, eine einzigartige Lernatmosphäre und viel Raum für studentisches Leben.

Universitätsstr. 2 · 86135 Augsburg

0821/598-0 · www.uni-augsburg.de

Universität Hamburg

× Erweitern Foto:UHH/Schell Universität Hamburg: Hauptgebäude: Nord-Ost-Seite (Edmund-Siem

Mit ihren derzeit knapp 44.000 Studierenden ist die Universität Hamburg die größte Universität in Norddeutschland. Die Exzellenzuniversität bietet 70 Bachelor- und 95 Masterstudiengänge, daneben acht Studiengänge mit staatlichen und weiteren Examen. Angeboten werden unter anderem auch Studiengänge, die nicht an allen Universitäten zu finden sind wie »Meteorologie«, »Tibetologie« oder »Austronesistik« (Sprachen und Kulturen Südostasiens). Außerdem gibt es für die Studierenden an der Uni viele interessante Angebote. Beispielsweise kann man sich bei UniTV-Studentenfernsehen der Hansestadt beteiligen oder einen Segelkurs auf der Alster belegen. Zudem setzt man sich stark für die interkulturelle Förderung und Vernetzung ein. Das Programm »Piasta« steht mit seinen Veranstaltungen für alle in- und ausländischen Studierenden offen, die sich auf diesem Wege kennenlernen und austauschen können. Das Informationscenter der Uni befindet sich – anders als die angegebene Hauptadresse – in der Alsterstraße 1.

Mittelweg 177 · 20148 Hamburg

040/42838-0 · www.uni-hamburg.de

Universität Heidelberg

× Erweitern Atelier Altenkirch

Gegründet im Jahr 1386 ist die Universität Heidelberg die älteste Universität Deutschlands. Sie zählt zu den herausragenden Forschungsuniversitäten in Europa und setzt Schwerpunkte in der forschungsorientierten Lehre. Mit rund 180 Studiengängen bietet die Universität Heidelberg eine nahezu einzigartige Vielfalt von Fächerkombinationen, die die Ausprägung individueller Studienprofile ermöglicht. Die Gebäude der Universität sind an drei Standorten in der Stadt zu finden. Die Naturwissenschaften und die Medizin befinden sich auf dem Campus Im Neuenheimer Feld, die Geisteswissenschaften sowie die Rechtswissenschaften und die Theologie liegen in der Heidelberger Altstadt. Die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sind auf dem Campus Bergheim angesiedelt. Die Universität Heidelberg ist in ein weltweites Netzwerk von Forschungs- und Lehrkooperationen eingebunden. Austauschprogramme mit rund 450 Hochschulen weltweit sowie 27 internationale Universitätspartnerschaften bieten Studierenden vielfältige Möglichkeiten für Auslandsaufenthalte im Rahmen des Studiums.

Grabengasse 1 · 69117 Heidelberg

06221-540 · www.uni-heidelberg.de

Universität Hohenheim

× Erweitern Fotograf: Victor S. Brigola VSB_2014-08-01_055 Schloss Hohenheim im Sommer

Die Universität Hohenheim ist die älteste Universität Stuttgarts und liegt am südlichen Stadtrand von Stuttgart, in direkter Nähe zum Flughafen und zur Messe. Der Campus der Uni mit Barockschloss, botanischen Gärten und Versuchsflächen bietet eine einzigartige Studien- und Arbeitsatmosphäre. Von der Stadtmitte Stuttgarts aus ist die Universität Hohenheim mit öffentlichen Verkehrsmitteln innerhalb von 30 Minuten gut zu erreichen. Die drei Fakultäten Agrarwissenschaften, Naturwissenschaften und Wirtschafts- und Sozialwissenschaften bieten moderne und zukunftsorientierte Studiengänge. Die Bachelor- und Master-Studiengänge haben einen hohen Praxisbezug und bieten direkten Einblick in die Forschung. Abgerundet wird das Studienangebot durch fünf Doppel-Master Studiengänge, einen Doppel-Bachelor Studiengang und drei Promotions-Studiengänge. Eine Besonderheit ist das preisgekrönte Projekt »Humboldt reloaded«, es bietet bereits im Grundstudium spannende Forschungsprojekte. Ausführliche Informationen sind unter www.humboldt-reloaded.uni-hohenheim.de verfügbar.

Universität Hohenheim · 70599 Stuttgart

0711-4590 · www.uni-hohenheim.de

Universität Konstanz

Die Universität Konstanz ist eine der elf Exzellenzuniversitäten in Deutschland und wird seit 2007 unter anderem für das Zukunftskonzept »Modell Konstanz – für eine Kultur der Kreativität« gefördert. Die Uni liegt auf einem Campus kleinerer Größe, was kurze Wege bedeutet. Ihre drei wissenschaftlichen Sektionen sind in Fachbereiche gegliedert. Mathe und Naturwissenschaft enthält: Mathematik und Statistik; Informatik und Informationswissenschaft; Physik; Chemie; Biologie; Psychologie. In der Geisteswissenschaftlichen Sektion sind: Philosophie; Geschichte; Soziologie; Empirische Bildungsforschung; Sportwissenschaft; Sprachwissenschaft; Literaturwissenschaft mit Kunstwissenschaft und Medienwissenschaft. In der dritten Sektion befinden sich die Fachbereiche Rechtswissenschaft; Wirtschaftswissenschaften sowie Politik- und Verwaltungswissenschaft. Die Uni Konstanz bietet ein gutes Lehrangebot mit 24-Stunden-Bibliothek und einem umfangreichen Sprachangebot.

Universitätsstr. 10 · 78464 Konstanz

07531/88-0 · www.uni-konstanz.de

Universität Mannheim

Die Universität Mannheim ist eine der führenden Hochschulen im Bereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in Deutschland. Herzstück der Universität ist das Mannheimer Schloss, das größte Barockschloss Deutschlands. Hier ist ein Großteil der Bibliotheken, Vorlesungs- und Seminarräume untergebracht. Für Studienanfänger stehen an der Universität Mannheim spezielle Scouts zur Verfügung, die selbst noch mitten im Studium stehen. Sie helfen ehrenamtlich den Erstsemestern bei Fragen rund um die einzelnen Studiengänge. Neben dem Deutschlandstipendium bietet die Universität Mannheim weitere Stipendienprogramme an, darunter ein Stipendium für Spitzensportler, mit dem begabte junge Menschen in der Doppelbelastung Studium und Spitzensport unterstützt werden. Generell ist das Sportangebot der Uni auch für Hobbysportler sehr vielfältig. Überall in der Stadt befinden sich Sporthallen und -plätze, die zur Uni gehören oder mit ihr kooperieren. Eine Besonderheit: Die Vorlesungszeiten beginnen im September beziehungsweise Februar, womit sich die Uni an international übliche Semesterzeiten anpasst.

Schloss · 68161 Mannheim

0621-181 2222 · www.uni-mannheim.de

Universität Stuttgart

× Erweitern sven cichowicz Sommercampus

Die Universität Stuttgart hat ein interdisziplinäres Profil mit Schwerpunkten in den Ingenieur- und Naturwissenschaften. Zu ihren Besonderheiten gehört die enge Verzahnung dieser Disziplinen mit den Geistes- und Sozialwissenschaften. Zudem gehört sie zum Verbund der »TU9 German Institutes of Technology«, den neun führenden technischen Universitäten in Deutschland. Ihre zehn Fakultäten sind Architektur und Stadtplanung; Bau- und Umweltingenieurwissenschaften; Chemie; Energie-, Verfahrens- und Biotechnik; Informatik; Elektrotechnik und Informationstechnik; Luft- und Raumfahrttechnik und Geodäsie; Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik; Mathematik und Physik, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie die Philosophisch-Historische Fakultät. Die Universität Stuttgart ist eine Campus-Universität mit zwei Standorten: Die Geistes- und Sozialwissenschaften sowie die Studienrichtung Architektur befinden sich im Zentrum in der Nähe des Hauptbahnhofs, die Ingenieur- und Naturwissenschaften überwiegend in Stuttgart-Vaihingen.

Keplerstraße 7 · 70174 Stuttgart

0711-685 0 · www.uni-stuttgart.de

Universität zu Köln

× Erweitern format2d Hauptgebäude, Rückansicht (20.08.2014)

Die im Jahr 1388 von Kölner Bürgerinnen und Bürgern gegründete Universität zu Köln gehört zu den größten und ältesten Universitäten Deutschlands. Studieninteressierte können aus einem Angebot von über 200 Studiengängen auswählen: von »Antike Sprachen und Kulturen«, über »Geowissenschaften«, bis hin zur »Zahnmedizin«. Das vielfältige Angebot beinhaltet auch Studiengänge, die mit Doppelabschlüssen an renommierten, internationalen Partneruniversitäten abgeschlossen werden können wie z.B. der bilinguale Studiengang »Deutsch-Französisches Wirtschaftsrecht«. Für Schülerinnen und Schüler bietet die Zentrale Studienberatung ein breites Informations-, Beratungs- und Unterstützungsangebot an, das u.a. individuelle Beratung, Vorträge und Workshops zur Studienwahl sowie verschiedene Schnupperangebote (z.B. Studieren probieren, UNIallTAG, Open Campus) umfasst. Nähere Angaben dazu sowie Informationen zu weiteren Angeboten für Studieninteressierte sind auf der Website www.zsb.uni-koeln.de zu finden.

Albertus-Magnus-Platz · 50923 Köln

0221-470 1021 · www.uni-koeln.de

VWA-Hochschule für berufbegleitendes Studium

Die VWA Hochschule bietet Berufstätigen mit und ohne Abitur oder Fachhochschulreife wissenschaftliche und praxisnahe Bachelor-Studiengänge in Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftspsychologie und Wirtschaftsingenieurwesen an. Diese bauen auf den beruflichen Kompetenzen und Erfahrungen der Studierenden auf, wodurch Gelerntes sofort und gezielt im Arbeitsalltag eingesetzt werden kann. Die Lehrveranstaltungen finden abends und samstags statt, so dass sich das berufsbegleitende Studium in der Regel leichter mit Familie und Beruf vereinbaren lässt, als bei einem Vollzeitstudium. Wesentliche Merkmale sind ein wohnortnahes Studienangebot, eine persönliche Atmosphäre, kleine Lerngruppen und die individuelle Betreuung und Beratung durch die erfahrenen Dozenten und Mitarbeiter. Seminaristische Vorlesungen, Einsatz moderner Medien sowie das Arbeiten in Teams fördern das Miteinander und dienen dem Lernerfolg. Die VWA-Hochschule ist seit August 2013 durch das Land Baden-Württemberg staatlich anerkannt.

Wolframstraße 32 · 70191 Stuttgart

0800/2155215 · www.vwa-hochschule.de