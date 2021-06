TUM Campus Heilbronn – Studium auf Top-Niveau

Das Interesse der AbiturientInnen am sechssemestrigen, englischsprachigen Bachelorstudiengang Management & Technology (BMT) der Technischen Universität München am Campus Heilbronn ist ungebrochen. Er ermöglicht es, in der Region einen interkulturellen Studienalltag zu absolvieren, da mindestens die Hälfte der KommilitonInnen aus dem Ausland kommt. Professorinnen und Professoren mit internationaler Vita unterrichten an der TUM am Heilbronner Bildungscampus.

Spannende, berufsrelevante Themen aus dem ingenieur-/naturwissenschaftlichen Bereich, der Betriebswirtschaftslehre sowie Digital Technologies sind Bestandteil dieses Studiengangs. Ziel ist es, auf die Herausforderungen vorbereitet zu sein, denen sich Unternehmen und Beschäftigte in einer zunehmend digitalisierten Welt stellen müssen. Sämtliche Angebote finden je nach Pandemielage ohne Einschränkungen virtuell, hybrid oder in Präsenz statt.

