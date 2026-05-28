TUM Campus Heilbronn: Gemeinsam die Digitale Zukunft gestalten

Der TUM Campus Heilbronn ist ein Standort der Technischen Universität ­München (TUM) mit Fokus auf die Herausforderungen und Chancen des digitalen Zeitalters. Spitzenforschung und Lehre erfolgen hier interdisziplinär an der Schnittstelle von Management sowie Computation, Information and Technology.

Verbunden werden die Kompetenzen einer führenden unternehmerischen Universität mit der wirtschaftlichen Stärke der Region Heilbronn-Franken, die von Mittelstand und Weltmarktführern geprägt ist. Der TUM Campus Heilbronn vereint akademische Exzellenz, technologische Expertise, unternehmerischen Mut und gesellschaftliche Verantwortung. Spitzenforschende Professorinnen und Professoren, eine dynamisch wachsende internationale Studierendenschaft und engagierte Mitarbeitende prägen den Campus. Eingebettet in ein Umfeld aus innovativem Mittelstand, internationalen Weltmarktführern und dem entstehenden europäischen KI-Hub IPAI versteht sich die TUM als nachhaltiger Innovationstreiber. Die englischsprachigen Bachelor- und Masterstudiengänge verbinden wissenschaftliche Exzellenz mit technologischer Expertise und unternehmerischem Denken. Dabei arbeiten die TUM School of Computation, Information and Technology und die TUM School of Management Hand in Hand, um höchste ­Praxisrelevanz zu garantieren.

TUM Campus Heilbronn der Technischen Universität München

Bildungscampus 2 & 9, Heilbronn,

Tel. 07131-26418703, www.chn.tum.de