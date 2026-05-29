In einer der ältesten Städte Deutschlands findet man eine der jüngsten deutschen Universitäten: 1985 Jahre nach der Gründung Augsburgs durch den römischen Kaiser Augustus wurde hier 1970 die sechste bayerische Landesuniversität errichtet. Ihr Studienangebot umfasst heute rund 90 Studiengänge in acht Fakultäten, die ein breites Spektrum in den Wirtschafts- und Rechtswissenschaften, den Geistes- und Sozialwissenschaften, den Natur- und Technikwissenschaften inklusive Informatik sowie Medizin abdecken. Was die derzeit ca. 19.500 Studentinnen und Studenten der weiterhin dynamisch wachsenden Universität Augsburg besonders schätzen, ist, neben der modernen Ausstattung und Infrastruktur, der grüne Campus in einem weitläufigen Park südlich der Innenstadt. Er bietet kurze Wege und eine einzigartige Lernatmosphäre.

Universitätsstr. 2, 86135 Augsburg, 0821/598-0, www.uni-augsburg.de