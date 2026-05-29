Seit ihrer Eröffnung 1975 hat sich die Universität Bayreuth zu einer leistungsstarken Hochschule mit einem dichten Netz internationaler Hochschulpartnerschaften und Forschungskooperationen entwickelt. Auf dem Campus der Universität Bayreuth begegnen sich Menschen und Ideen, das akademische Leben ist persönlicher als in großen Massenuniversitäten. Das zukunftsweisende Studien- und Forschungsangebot der Uni Bayreuth besticht durch seine interdisziplinäre Ausrichtung, individuelle Betreuung und hohe Leistungsstandards. Es reicht von den Natur-, Lebens- und Ingenieurwissenschaften über die Rechts- und Wirtschaftswissenschaften bis hin zu den Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften. Fächerübergreifende Kooperationen werden gezielt vorangetrieben.

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