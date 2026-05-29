Mit rund 150 Studienfächern bietet die Universität des Saarlandes auf dem Campus Saarbrücken sowie in Homburg (Medizinische Fakultät) ein breites Spektrum an: von den Natur- und Ingenieurwissenschaften über Mathematik und Informatik bis hin zu den Sprach- und Kulturwissenschaften sowie den Human- und Geisteswissenschaften. Zudem gibt es die klassischen Studiengänge wie Medizin, Jura und Betriebswirtschaftslehre sowie die Lehramtsfächer. Eine Besonderheit ist das Angebot grenzüberschreitender Studiengänge mit französischen Partnerhochschulen. Neben dem Europa-schwerpunkt zeichnet sich die Saar-Uni durch ihre Informatik aus. Dritter Schwerpunkt in Forschung und Lehrangebot ist der Bereich »NanoBioMed«, der Naturwissenschaften, Medizin und Bioinformatik zusammenführt.

Campus, 66123 Saarbrücken, 0681/302-0, www.uni-saarland.de