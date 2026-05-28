Mit ihren derzeit über 42.000 Studierenden ist die Universität Hamburg die größte Universität in Norddeutschland. Die Exzellenzuniversität bietet 74 Bachelor-und 94 Masterstudiengänge, daneben sechs Studiengänge mit staatlichen und weiteren Examen. An ihren acht Fakultäten (Rechtswissenschaft; Betriebswirtschaft; Wirtschafts- und Sozialwissenschaften; Medizin; Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bewegungswissenschaft; Geisteswissenschaften; Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften) bietet die UHH auch besondere Angebote. Zudem setzt man sich stark für die interkulturelle Förderung und Vernetzung ein. Das Programm »Piasta« steht mit seinen Veranstaltungen für in- und ausländischen Studierenden offen.

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