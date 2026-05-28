Gegründet im Jahr 1386 ist die Universität Heidelberg die älteste Universität im heutigen Deutschland. Sie zählt zu den herausragenden Forschungsuniversitäten in Europa und setzt Schwerpunkte in der forschungsorientierten Lehre. Mit über 190 Studiengängen bietet die Universität Heidelberg eine nahezu einzigartige Vielfalt von Fächerkombinationen. Die Gebäude der Universität sind an drei Standorten in der Stadt zu finden. Die Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie die Lebenswissenschaften einschließlich der Medizin befinden sich auf dem Campus Im Neuenheimer Feld. Die Geisteswissenschaften sowie die Rechtswissenschaften und die Theologie liegen in der Altstadt. Die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sind auf dem Campus Bergheim angesiedelt.

Grabengasse 1, 69117 Heidelberg

06221-540, www.uni-heidelberg.de