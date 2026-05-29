Die Universität Hohenheim ist die älteste Universität Stuttgarts und liegt in direkter Nähe zum Flughafen und zur Messe. Der Campus der Uni mit Barockschloss und botanischen Gärten bietet eine einzigartige Atmosphäre. Von der Stadtmitte aus ist die Universität Hohenheim mit öffentlichen Verkehrsmitteln innerhalb von 30 Minuten gut zu erreichen. Die drei Fakultäten Agrarwissenschaften, Naturwissenschaften und Wirtschafts- und Sozialwissenschaften bieten moderne und zukunftsorientierte Studiengänge. Die Bachelor- und Master-Studiengänge haben einen hohen Praxis- und Forschungsbezug. Abgerundet wird das Studienangebot durch die Möglichkeit, einen Bachelor-Studiengang als Doppel- oder Triple-Bachelor sowie mehrere Master-Studiengänge als Doppel- oder Triple-Master abzuschließen.

Universität Hohenheim, 70599 Stuttgart, 0711-4590, www.uni-hohenheim.de