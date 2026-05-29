Die 1971 gegründete Universität Kassel ist eine moderne Universität mit einem breiten Studienangebot in den Natur- und Ingenieurwissenschaften, den Gesellschafts- und Geisteswissenschaften sowie der Kunst. Interdisziplinäres Denken wird gezielt gefördert – ebenso wie Praxisnähe und gesellschaftliche Relevanz. In Lehre und Studium verbinden sich wissenschaftliche Qualifikation mit Problemlösungsfähigkeit, Offenheit für fachliche Entwicklungen und sozialen Kompetenzen. Studierende setzen sich mit nachhaltigen Technologien auseinander und lernen, wie Industrie, Politik und Gesellschaft zukunftsfähig gestaltet werden können. Die Universität Kassel bietet eine hohe Lebensqualität: mit einer schönen Campusanlage, guten Serviceangeboten, einer optimalen Versorgung mit Wohnheimen und Mensen.

Mönchebergstr. 19, 34109 Kassel, 0561-8040, www.uni-kassel.de