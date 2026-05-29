Die Universität Konstanz ist eine von elf Exzellenzuniversitäten bzw. -verbünden in Deutschland. Die Universität Konstanz ist eine Campusuniversität mittlerer Größe, die sich durch ihre kurzen Wege auszeichnet. Flache Strukturen und Hierarchien fördern die Flexibilität und die interdisziplinäre Zusammenarbeit. In der Forschung ist das Profil der Universität Konstanz wesentlich geprägt durch Kooperationen über die Grenzen von Fächern und Sektionen hinweg. Diese universitätsübergreifende Zusammenarbeit kommt insbesondere in den fünf wesentlichen Forschungsschwerpunkten der Universität zum Ausdruck: Ungleichheit und Konflikt, Kulturelle Dynamiken und gesellschaftliche Transformationen, Molekulare Prinzipien des Lebens, Der Mensch in der Datengesellschaft, Kollektives Verhalten.

Universitätsstr. 10, 78464 Konstanz, 07531/88-0, www.uni-konstanz.de