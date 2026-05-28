Die Universität Mannheim ist eine der führenden Hochschulen im Bereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in Deutschland. Herzstück der Universität ist das Mannheimer Schloss, das größte Barockschloss Deutschlands. Hier ist ein Großteil der Bibliotheken, Vorlesungs- und Seminarräume untergebracht. Für Studienanfänger stehen an der Universität Mannheim Scouts zur Verfügung, die selbst noch mitten im Studium stehen. Sie helfen den Erstsemestern bei Fragen rund um die einzelnen Studiengänge. Neben dem Deutschlandstipendium bietet die Universität Mannheim weitere Stipendienprogramme an, darunter ein Stipendium für Spitzensportler. Generell ist das Sportangebot der Uni sehr vielfältig. Eine Besonderheit: Die Vorlesungszeiten beginnen im September bzw. Februar.

Schloss, 68161 Mannheim

0621-181 2222, www.uni-mannheim.de