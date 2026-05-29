Die Universität Regensburg ist eine junge Uni: 1962 als vierte bayerische Landesuniversität gegründet, überzeugt sie neben ihrem breiten Fächerspektrum in zwölf Fakultäten und der hohen Qualität in Forschung und Lehre auch durch ihre gute Betreuungsrelation. Die moderne Campusuniversität mit einer exzellenten Infrastruktur liegt am südlichen Rand der UNESCO-Welterbe-Stadt Regensburg. Die Universität ist weltweit vernetzt: Sie unterhält derzeit über 300 Partnerschaften rund um den Globus, davon rund 250 in Europa. Neben zahlreichen englischsprachigen Masterstudiengängen bietet sie mehrere international ausgerichtete und zum Teil binational angelegte Studiengänge an. Abgerundet wird die fächerspezifische Forschung und Lehre durch vielfältige extrakurrikulare Angebote.

Universitätsstraße 31, 93053 Regensburg, 0941-94301, www.uni-regensburg.de