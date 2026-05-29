Die Universität Stuttgart hat ein interdisziplinäres Profil mit Schwerpunkten in den Ingenieur- und Naturwissenschaften. Zu ihren Besonderheiten gehört die enge Verzahnung dieser Disziplinen mit den Geistes- und Sozialwissenschaften. Zudem gehört sie zum Verbund der »TU9 German Institutes of Technology«. Ihre zehn Fakultäten sind Architektur und Stadtplanung; Bau- und Umweltingenieurwissenschaften; Chemie; Energie-, Verfahrens- und Biotechnik; Informatik; Elektrotechnik und Informationstechnik; Luft- und Raumfahrttechnik und Geodäsie; Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik; Mathematik und Physik, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie die Philosophisch-Historische Fakultät. Die Universität Stuttgart ist eine Campus-Universität mit zwei Standorten in der Stadtmitte und Stuttgart-Vaihingen.

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