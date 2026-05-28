Die Universität Ulm wurde 1967 als jüngste Universität Baden-Württembergs gegründet und entwickelt sich seitdem dynamisch und erfolgreich. Mehr als 10.000 Studentinnen und Studenten werden in vier Fakultäten mit großem Engagement betreut. Die Fakultäten Ingenieurwissenschaften, Informatik und Psychologie, Mathematik und Wirtschaftswissenschaften, Medizin sowie Naturwissenschaften bieten über 60 deutsch- und englischsprachige Studiengänge an. Mit ihrem klaren Fokus auf das Fächerprofil bietet die Universität Ulm eine hervorragende Ausbildungsqualität. Die familiäre, offene Atmosphäre schafft die Grundlage für exzellente Ergebnisse. Als moderne, internationale Forschungsuniversität befasst sich die Universität Ulm interdisziplinär mit den globalen Herausforderungen unserer Zeit.

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