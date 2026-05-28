Die im Jahr 1388 gegründete Universität zu Köln gehört zu den größten und ältesten Universitäten Deutschlands. Studieninteressierte können aus einem Angebot von über 200 Studiengängen auswählen: von »Antike Sprachen und Kulturen«, über »Geowissenschaften«, bis hin zur »Zahnmedizin«. Das vielfältige Angebot beinhaltet auch Studiengänge, die mit Doppelabschlüssen an internationalen Partneruniversitäten abgeschlossen werden können wie z.B. der bilinguale Studiengang »Deutsch-Französisches Wirtschaftsrecht«. Für Schülerinnen und Schüler bietet die Zentrale Studienberatung ein breites Informations-, Beratungs- und Unterstützungsangebot an, das u.a. individuelle Beratung, Vorträge und Workshops sowie verschiedene Schnupperangebote (z.B. Studieren probieren, UNIallTAG, Open Campus) umfasst.

Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln

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