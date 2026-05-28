Die UCL wurde 1826 als Alternative zu den religiösen Universitäten Cambridge und Oxford gegründet. Auch heute noch gilt das University College London als streng säkular; auf dem Campus finden sich keinerlei religiöse Einrichtungen. Die Universität ist in 11 Fakultäten gegliedert. Zu den Alumni zählen Marie Stopes, Alexander Graham Bell und Mahatma Gandhi und insgesamt über 30 Nobelpreisträger. Sie ist die größte Präsenzuniversität des Landesund beschäftigt die meisten wissenschaftlichen Angestellten in Großbritannien.

Struktur: 11 Fakultäten mit Schools, Departments und Institutionen. Das Mullard Space Science Laboratory und die renomierte Architekturschule »The Bartlett«.

Standort: London, Vereinigtes ­Königreich