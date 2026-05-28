Als eine der ältesten Universitäten der Welt (Gründung 1209) verfügt die University of Cambridge über einen exzellenten Ruf. Sie hat eine lange und reiche Geschichte voller herausragender, akademischer Errungenschaften; kaum eine andere Universität hat so viele Nobelpreisträger hervorgebracht. Die Seminare und Vorlesungen werden oftmals von weltweit führenden Experten der jeweiligen Disziplin gehalten. Die Universität besteht aus 31 Colleges, sich selbst verwaltende Einrichtungen.
Struktur: drei Fakultäten: Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften und Medizin; fünf Departements, darunter die Business School und Wissenschaftsgeschichte.
Standort: Cambridge, Vereinigtes Königreich
- ca. 24.000 Studierende
- 126 Nobelpreisträger
- www.cam.ac.uk