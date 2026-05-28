Als eine der ältesten Universitäten der Welt (Gründung 1209) verfügt die University of Cambridge über einen exzellenten Ruf. Sie hat eine lange und reiche Geschichte voller herausragender, akademischer Errungenschaften; kaum eine andere Universität hat so viele ­Nobelpreisträger hervorgebracht. Die Seminare und Vorlesungen werden oftmals von weltweit führenden Experten der jeweiligen Disziplin gehalten. Die Universität besteht aus 31 Colleges, sich selbst verwaltende Einrichtungen.

Struktur: drei Fakultäten: Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften und Medizin; fünf Departements, darunter die Business School und Wissenschaftsgeschichte.

Standort: Cambridge, Vereinigtes ­Königreich