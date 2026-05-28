Mit der Gründung im Jahr 1096 ist die University of Oxford sogar noch älter als die University of Cambridge und gilt als älteste Universität der englischsprachigen Welt. Bemerkenswert ist der Umstand, dass die University of Oxford keinen zentralen Campus hat, stattdessen sind die Lehrgebäude und Fakultäten in der mittelalterlichen Stadt verteilt. Die University of Oxford ist föderal aufgebaut und organisiert sich in 39 Colleges und vier Permanent Private Halls. Neben vielen Nobelpreisträgern und anderen ausgezeichneten Alumni besuchten 30 ehemalige britische Premierminister Oxford.

Fakultäten: Geisteswissenschaften, Mathematik und Naturwissenschaften, Medizinwissenschaften, Sozialwissenschaften

Standort: London, Vereinigtes ­Königreich