USS Fachschulen: Schulgeldfrei und Familiär

Wer sich für eine professionelle Schulausbildung in familiärer Atmosphäre interessiert, findet mit den USS Fachschulen den perfekten Partner. An der Berufsakademie, einer allgemeinbildenden Berufsfachschule, werden junge Menschen bei ihrem Eintritt in das Berufsleben unterstützt, indem sie zum Hauptschul-, bzw. Realschulabschluss geführt werden. Die Pflegeakademie der USS Fachschulen, eine Berufsfachschule für Pflege, bietet verschiedene Pflegeausbildungen an, die praxisorientiert unterrichtet werden, damit Interessierte frühzeitig in den Beruf hineinschnuppern können. Wer hingegen gerne mit Kindern arbeitet, sollte sich die Erzieherausbildung der Sozialakademie anschauen. Hier wird am Berufskolleg das Vorbereitungsjahr absolviert, um im Anschluss im Rahmen der Fachschule für Sozialpädagogik die zweijährige Erzieherausbildung zu durchlaufen.

Dafür setzen die USS Fachschulen in fachlich ausgestatteten Räumen auf Lehrkräfte mit viel Praxiserfahrung. Zudem sind sie zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und AZAV, wodurch sie berechtigt sind, Bildungsgutscheine der Arbeitsagentur bzw. des Jobcenters entgegenzunehmen. Je nach individueller Situation des Schülers bzw. der Schülerin können die Schulausbildungen auch mit BAföG gefördert werden. Das Ziel ist es, jedem Schüler und jeder Schülerin zu helfen, sein bzw. ihr individuelles Potential zu entfalten. Nach erfolgreichem Abschluss warten spannende Berufsfelder in Wirtschaft, Erziehung und Pflege. Später gibt es nach etwas Berufserfahrung interessante Weiterbildungsmöglichkeiten. Hier kann man Spaß bei der Schulausbildung haben und seine Zukunft gestalten – gerne auch mit Beratung. Einfach bewerben und los geht’s.

