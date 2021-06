Weltweit größter Mediencampus: Die eigene Berufung finden

1976 in Sydney gegründet, ist das SAE Institute heute die weltweit größte und älteste private Bildungseinrichtung für Berufe in der Kreativ- und Medienwirtschaft. Das Netzwerk des SAE Institute umspannt 28 Länder auf sechs Kontinenten mit über 50 Instituten. In Deutschland ist das SAE Institute mit Niederlassungen in Berlin,Bochum, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart vertreten.

Jedem, der eine Leidenschaft für Filme, Musik, Computerspiele, Animationen oder Webseiten hat und sich für ein Studium in der Medienbranche interessierst, ist die SAE sicherlich ein Begriff. Schließlich zählt sie zu den weltweit führenden Ausbildern für Medien- und Kreativberufe und bietet international anerkannte Bachelor- und Masterabschlüsse in den Bereichen: Audio & Music, Film & Animation, Game Art & Programming sowie Web & X-Media.

Theoretisch kann man überall studieren. Praktisch nur bei der SAE. Würde man die MitarbeiterInnen am Campus fragen, was die SAE so besonders macht, bekäme man als Antwort: »Die Praxis!«

Denn so vielfältig und facettenreich die angebotenen Studiengänge auch sind, sie alle orientieren sich an

deinem späteren Berufsalltag. Aus diesem Grund sammelst du an der SAE nicht nur theoretisches Fachwissen, sondern vor allem viel praktische Erfahrung. Mit einem Praxisanteil von über 70 Prozent kannst du das Gelernte direkt anwenden und dauerhaft verinnerlichen. Kostenlose Infos zur SAE gibt es unter www.sae.edu/deu/de und kostenlose Praxisworkshops und Webinare in Stuttgart sind unter www.sae.edu/workshops-stuttgart einsehbar.

