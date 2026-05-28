Westfälische Wilhelms-Universität (WWU) Münster

Die WWU bietet Studiengänge in 15 Fachbereichen an: Evangelische Theologie; Katholische Theologie; Rechtswissenschaften; Wirtschaftswissenschaften; Medizin; Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften; Psychologie und Sportwissenschaft; Geschichte/Philosophie; Philologie; Mathematik und Informatik; Physik; Chemie und Pharmazie; Biologie; Geowissenschaften und die Musikhochschule. An der Universität haben Interessierte die Wahl zwischen mehr als 120 Studienfächern von A wie Anglistik bis Z wie Zahnmedizin. Mit ihren rund 45.000 Studierenden ist die WWU eine der größten Hochschulen in Deutschland. Die Atmosphäre und Lebensqualität der Stadt Münster machen die Uni zu einem attraktiven Anziehungspunkt für Studierende und Wissenschaftler/innen aus dem In- und Ausland.

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