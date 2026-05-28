Wissen, das weiterbringt: Berufsbegleitend studieren am FOM Hochschulzentrum Stuttgart

Gute Gründe für ein Studium neben dem Beruf gibt es viele – etwa, um das eigene Wissen auszubauen, den nächsten Karriereschritt anzugehen oder neue Wege einzuschlagen. An der FOM Hochschule in Stuttgart lässt sich ein Studium flexibel mit dem Job oder einer Ausbildung verbinden. So vertiefen Studierende nicht nur ihr Know-how, sondern können das Gelernte auch direkt anwenden. An der staatlich anerkannten FOM stehen praxisnahe Bachelor- und Master-Studiengänge aus verschiedenen Bereichen zur Auswahl – im Hörsaal am Stuttgarter Hochschulzentrum oder ortsunabhängig im Digitalen Live-Studium. Besonders praktisch: In vielen Studiengängen ist vor jedem Semester ein Wechsel zwischen den Studienmodellen möglich. Mehr zum berufsbegleitenden und dualen Studium der FOM Hochschule gibt es unter: fom.de/stuttgart.

FOM Hochschulzentrum Stuttgart

Rotebühlstraße 121, 70178 Stuttgart

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