Wolff & Müller in Waldenburg: Girls Day 2024

Am 25. April, dem bundesweiten Girls Day, trafen sich neun Schülerinnen bei WOLFF & MÜLLER in den Niederlassungen des Tief- und Straßenbaus und Hoch- und Industriebaus in Waldenburg. Einen Tag hinter die Kulissen ­eines Bauunternehmens schnuppern und herausfinden, was die Aufgaben einer Bauleiterin und einer Vermessungstechnikerin sind.

Nach einem gemeinsamen Kennenlernen startete das Tagesprogramm. Zunächst wurde herausgefunden, wer und was denn eigentlich hinter WOLFF & MÜLLER steckt. Was wird alles gebaut und welche Einstiegsmöglichkeiten ins Unternehmen sind gegeben?

Im Anschluss durften sich die Schülerinnen selbst ausprobieren. Es stand ein Workshop in Vermessungstechnik an. Die Vermessungstechnikerin Kristin Messerschmidt erklärte die verschiedenen Geräte und beantwortete die interessierten Fragen. Jedes der Mädchen durfte sich selbst an den Vermessungsgräten versuchen. Es fiel ein Kommentar, welcher zeigt, wie sinnvoll dieser Tag doch ist: »Ich habe diese Geräte schon öfter gesehen. Aber nun weiß ich endlich, was die auch können.«

Zu einem Tag im Bauunternehmen gehört selbstverständlich auch ein Besuch auf einer der Baustellen. An diesem Girls Day ging es gemeinsam nach Öhringen zu einer Erschließungsmaßnahme. Bauleiter Johannes Krist führte die Mädels über die Baustelle und erklärte die zu beobachtenden Arbeiten und auch die Aufgaben als zukünftige Bauleiterin. Wieder zurück in der Niederlassung stellte Jungbauleiterin Sina Ziegler ihren Werdegang vor. Nach ihrem dualen Studium im Bauingenieurswesen startete sie ihr Traineeprogramm bei »Deutschland baut!« – einer großartigen Möglichkeit, innerhalb von 18 Monaten in drei Unternehmen zu schnuppern.

