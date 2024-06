Ziehl-Abegg SE: No Fan, No Fun

Unter dem Motto »No Fan, no Fun« (Fan = englisch für Ventilator) hat Ziehl-Abegg, der führende deutsche Hersteller von Elektromotoren und Ventilatoren, auf der Hannover Messe 2024 gezeigt, wie essentiell Ventilatorentechnologie für das moderne Gaming und zahlreiche Alltagsbereiche ist. Mit einem einzigartigen eSport-Erlebnis hat Ziehl-Abegg Besucherinnen und Besucher eingeladen, die unsichtbare, aber unverzichtbare Präsenz seiner Produkte in ihrem Alltag zu entdecken.

Die Welt des Online-Gamings ist faszinierend und zieht Millionen in ihren Bann. Doch ­hinter jedem spannenden Spiel steht nicht nur talentierte Entwicklungsarbeit, sondern auch hochleistungsfähige Technik, die im Verborgenen operiert. Ziehl-Abegg, weltweit bekannt für seine innovativen Ventilatoren und Elektromotoren, hat dieses Phänomen zum Anlass genommen, auf der Hannover Messe 2024 unter dem Motto »No Fan, no Fun« zu demonstrieren, wie seine Produkte das Gaming-Erlebnis erst möglich machen. »Ob bei der Arbeit oder beim Spiel – Ziehl-Abegg ist mit seinen Produkten immer direkt oder indirekt dabei«, betont Dr. Marc Wucherer, Vorstandsvorsitzender von Ziehl-Abegg. »Auf der Hannover Messe war Gaming das Paradebeispiel dafür, wo Ventilatoren von Ziehl-Abegg überall anzutreffen sind.« Von der Kühlung der Server in Rechenzentren, welche die Online-Welten am Laufen halten, über die klimatisierten Tierställe, welche für die Lebensmittelproduktion wichtig sind, bis hin zu industriellen Backöfen und Milchwerken – Ziehl-Abegg spielt eine entscheidende Rolle in einer Vielzahl von Prozessen. Der Messestand bot Besuchern nicht nur Einblicke in diese vielfältigen Anwendungsbereiche, sondern veranschaulichte auch, wie ZIEHL-ABEGG-Innovationen zur Steigerung der Effizienz und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Es wurde gezeigt, wie Ziehl-Abegg-Technologie die Performance und das Spielerlebnis durch optimale Kühlung und Belüftung verbessert. An interaktiven Stationen konnten Besucher erfahren, wie Ziehl-Abegg-Technologie in alltäglichen Situationen – von der Lebensmittelproduktion bis hin zum Genuss eines kalten Getränks während einer intensiven Gaming-Session – eine Rolle spielt. »Unsere Ventilatoren sorgen nicht nur für kühle Luft, sondern auch für nachhaltige und effiziente Lösungen in zahlreichen Branchen«, fügt Dr. Wucherer hinzu. Ein Highlight des Messeauftritts war ein Live-Gaming-Erlebnis, bei dem Besucherinnen und Besucher selbst in die Welt des eSports eintauchen konnten. Gespielt wurde »Rocket League«, eine Art Auto-Fußball. Für Ziehl-Abegg traten Holger M. Rößler und Thibaut Abendschein an: Beide im Unternehmen die Top-Gamer bei Rocket League.

