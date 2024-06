Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg: Frisches Trinkwasser – mehr als nur H2o

Alle, die es schon immer interessiert hat, wie das Wasser vom Brunnen bis zum Wasserhahn kommt, die wissen möchten wo das Wasser aufbereitet und gespeichert wird und die für das wichtigste Lebensmittel zuständig sein möchten, sind bei der NOW genau richtig!

Die NOW – der Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg, mit Sitz in Crailsheim, gilt seit über 60 Jahren als zuverlässiger Wasserversorger und Ansprechpartner in Fragen der Trinkwasserversorgung. Als drittgrößte Fernwasserversorger in Baden-Württemberg beliefert die NOW jährlich über 600.000 Menschen mit rund 28 Millionen m³ bestem Trinkwasser.

Zum 1. Oktober 2025 hat die NOW einen Platz für das duale Studium – Bauwesen Projektmanagement (B.Eng.) an der DHBW Mosbach zu vergeben. Außerdem bietet die NOW viele verschiedene Themen für ­Abschlussarbeiten für den Bachelor- oder Masterabschluss an. Wer auf der Suche nach einem Nebenjob ist, kann als studentische Hilfskraft – sowohl im kaufmännischen als auch im technischen Bereich – das Team der NOW im Tagesgeschäft unterstützen und hierbei mitwirken.

Die NOW bietet eine abwechslungsreiche Ausbildungs- und Studienzeit. Ziel ist es, Auszubildende und Student*innen im Anschluss an die Ausbildung bzw. an das Studium zu übernehmen und sie langfristig zu halten. Bei der NOW warten viele Extraleistungen wie u.a. diverse Teamevents und ein stark ausgebautes betriebliches Gesundheitsmanagement mit einem firmeneigenen Fitnessraum, wöchentlichen Obstlieferungen, Fitnesskurse, Fahrrad-Leasing u.v.m. Gemeinsam in einem super Team sorgt man ab Tag 1 für das Lebensmittel Nr. 1 – Wasser! Fragen gerne telefonisch oder per Mail an karriere@now-wasser.de.

