Zum 15. Mal lädt die Burg Stettenfels zur Hochzeitsmesse in die romantischen Säle und Räume. Das perfekte Brautkleid, der passende Anzug, welcher Tischschmuck passt am besten und in welcher Farbe, Band oder DJ? – All das und vieles mehr müssen zukünftige Brautpaare auswählen. Ein gewaltiges Angebot für den großen Tag findet sich überall, die 15. Stettenfelser Hochzeitsmesse am 6. Januar auf der Burg Stettenfels in Untergruppenbach hilft dabei auf kurzem Wege.Verliebte die sich trauen wollen, Geburtstagskinder und Jubilare stehen vor einem gewaltigen Organisations-Marathon.Bis alles für den großen Tag geregelt und bestellt ist, müssen unzählige Entscheidungen getroffen werden.

Die Burg bietet allen, die einen großen Tag zu feiern haben, „Inspiration und Unterhaltung“. Darunter sind Modenschauen, Kinderschminken, Live Trauungs-Zeremonien, Tipps der anwesenden Styling Experten, Gewinnspiele mit attraktiven Preisen der teilnehmenden Aussteller, Ringe und Schmuck- Dekorationstrends und vieles mehr erwartet Sie.

Das Thema Essen und Trinken kommt während des Tages natürlich auch nicht zu kurz.Verschiedene Catering-Anbieter stellen sich den Besuchern mit Ihrem Angebot vor und laden zu Kostproben ein.

15. Stettenfelser Hochzeitsmesse

So. 6. Januar 2019, 11 bis 18 Uhr

Burg Stettenfels, Untergruppenbach

www.burg-stettenfels.de