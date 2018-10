30 Jahre Tanzschule Dietmar Werz

× Erweitern Foto: Fotolia Tanzschule Werz

»Wir freuen uns auf Sie!« Nach diesem Motto lehrt die Tanzschule Dietmar Werz seit über 30 Jahren in Pfullingen und Dettingen das Tanzen. Das gut ausgebildete und hochmotivierte Team ist jeden Tag aufs Neue mit viel Leidenschaft dabei Interessierten die richtigen Tanzschritte beizubringen. Ganz egal ob Grundkurs, Aufbaukurs, Zumba, Kindertanz ab 3 Jahren, Hip Hop oder Disco Fox, bei der Tanzschule Werz findet jeder die perfekte Freizeitgestaltung. Das Ende des Sommers ist übrigens der perfekte Zeitpunkt, um mit einem neuen Tanzkurs zu beginnen. Ab 20. Oktober bietet die Traditionstanzschule unter dem Motto »Sommer vorbei - Lass uns Tanzen gehen!« für Paare, Kinder und Schüler aller tänzerischen Erfahrungsstufen neue Tanzkurse in Disco Fox, Hip Hop oder Salsa an.

Tanzschulen Dietmar Werz,

Arbachstraße 4-6, 72793 Pfullingen,

Karlstraße 80, 72581 Dettingen-Erms,

www.tanzschule-werz.de