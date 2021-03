Auszeichnung mit Hochzeits-Oscar

Der Wedding Award Germany ist eine Auszeichnung, die an die herausragendsten Talente, kreativsten Köpfe und renommierte Unternehmen der deutschen Hochzeitsbranche verliehen wird. Am 9. Februar wurde er zum ersten Mal in Deutschland vergeben.

Die Eventscheune des Guts Ludwigsruhe konnte sich den Preis in der Kategorie »Location Dinner & Tanz« sichern. Das Branchenevent umfasst von Locations, Wedding-Planner bis hin zu allen an der Ausstattung, Organisation und Umsetzung einer Hochzeit beteiligten Gewerke. Deutsche Unternehmen habe die Möglichkeit, ihre Leistungen unter bestimmten Anforderungen in unterschiedlichen Kategorien einzureichen.

»Das Niveau der Anbieter steigt rasend schnell, da ist man gefordert, wenn man zu den Besten gehören will. Ich freue mich sehr, dass unsere Leidenschaft nun auch mit diesem bedeutenden Preis belohnt wurde«, erzählt Eva Schrödel, die Betreiberin der Eventscheune.

In der begehrten Kategorie »Location Dinner & Tanz« holte sich die Eventscheune Gut Ludwigsruhe bei Langenburg mit Eva Schrödel und ihrem Team die Auszeichnung nach Hohenlohe. 30 unterschiedliche Kategorien standen auf dem Programm. Insgesamt waren deutschlandweit über 500 Projekte eingereicht worden. Bewertet wurden Service, Professionalität, Kreativität und Originalität aktueller Einrichtungen aus der Hochzeitssaison 2019/2020. Der Wedding Award Germany ist das einzige Gütesiegel seiner Art in Deutschland und wird liebevoll als »Oscar der Hochzeitsbranche« bezeichnet. »Es ist unfassbar, gleich unter den Finalisten gewesen zu sein und dann auch noch die beste Location Deutschlands zu werden«, berichtet die 32-jährige Eva Schrödel. Die Eventscheune Ludwigsruhe bietet ein modernes und zugleich stilvolles Ambiente für Traumhochzeiten von 60 bis 150 Gäste. Gerade im Bereich Hochzeiten sind die Variationen in der Eventscheune beinahe unendlich. Aber nicht nur für Hochzeiten bietet die Eventscheune den perfekten Rahmen. Unter der Woche finden auch zahlreiche Firmenevents oder private Feierlichkeiten statt.

»So ein Award ist auch eine großartige Motivation und wirkt wie ein Ausrufezeichen. Er zeigt, dass Brautpaare bei uns gut aufgehoben sind. Diese Auszeichnung ist eine Folge unserer ständigen Bemühungen, unseren Gästen exklusiven Service und das gewisse Etwas zu bieten«, freut sich Eva Schrödel. »Wir begleiten die Hochzeiten Woche für Woche mit Herzklopfen, da sind wir angespannter als bei der Verleihung des Wedding Award Germany«, schmunzelt Eva Schrödel, »denn jedes Fest ist anders, jede Hochzeit muss perfekt sein, die Ansprüche steigen, und dennoch soll alles entspannt, spontan und locker wirken«, bringt die erfahrene Geschäftsführerin die Herausforderung auf den Punkt.

Eventscheune Gut Ludwigsruhe, Ludwigsruhe 4, 74595 Langenburg, Fon: 0171-9385229, eventscheune@gut-ludwigsruhe.de, www.gut-ludwigsruhe.de