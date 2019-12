Vom Suchen und Finden

Die perfekten Trauringe

Wer kennt es nicht? Die vielen Punkte auf der Checkliste für einen ganz besonderen Tag im Leben. An alles muss gedacht werden – die passenden Locations, Fotograf, das Essen und, und, und... die Traumringe. Die Vielzahl an Möglichkeiten die passenden Ringe auszuwählen, ist nahezu unerschöpflich. Wer viel Zeit hat, und eine gewisse Reisebereitschaft mit seinem Partner an den Tag legt, kann auf mehrere Wochenenden verteilt gut und gerne über zehn Beratungen in verschiedenen Studios oder bei Juwelieren absolvieren. Es geht aber auch anders!

Bei einer individuellen Trauringberatung liegt es häufig an der guten Beratung und der richtigen Wunschermittlung des Beraters. Denn jedes heiratswillige Paar hat seine ganz eigenen Vorstellungen vom Traum-Ringpaar. Bei Juwelier Sandkühler hat man sich an den Standorten Stuttgart, Ludwigsburg und Esslingen ganz der Trauringmarke »BREUNING« verschrieben.

Die Besonderheit der Trauringe aus dem Hause »BREUNING« erklärt Laura Kampmann, Trauringexpertin der Juwelier Sandkühler Niederlassung Stuttgart: »Der Weg ist das Ziel! Ich berate meine Kunden stets mit Hilfe eines Konfigurators. Neben der 3D-Ansicht der Trauringpärchen, gebe ich meinen Kunden gerne die ausgewählten Ringprofile in die Hand. So kann man sich direkt ein Bild von der Haptik und des späteren Tragekomforts machen.«

Aber nicht nur Ringprofile gibt man bei Juwelier Sandkühler der Kundschaft an die Hand, auch Oberflächenstrukturen, Farbmuster und die tatsächliche Größe der Diamanten werden vor Ort gezeigt und können direkt in der 3D-Ansicht eingebunden werden. Am Ende steht das perfekte Trauringpärchen, das einen ein Leben lang begleitet. Budgetorientierten Paaren bietet Juwelier Sandkühler im Zeitraum vom 11. Januar 2020 bis zum 15. Februar 2020 beim Kauf der Traumringe einen Preisnachlass in Höhe von 20 Prozent.

Juwelier Sandkühler Niederlassungen:

- Königstraße 20 (Gloriapassage), 70173 Stuttgart

- Ritterstraße 2, 73728 Esslingen am Neckar

- Kirchstraße 6, 71634 Ludwigsburg

www.juwelier-stuttgart.de