Gemminger Eventlocation für besondere Momente

Feiern, tagen und genießen in stilvollem Ambiente. Ob Hochzeit, Jubiläum, Firmenfeier oder Tagung – die Gemminger Eventlocation bietet Raum für unvergessliche Erlebnisse.
Der großzügige, modern ausgestattete Saal vereint Eleganz, Flexibilität und Funktionalität und passt sich individuellen Wünschen perfekt an. Mit Platz für bis zu 108 Personen, hochwertiger Technik, einer voll ausgestatteten Küche und flexiblen Mietzeiten wurde hier der ideale Rahmen für jedes Event geschaffen. Ob festlich, geschäftlich oder kulturell – hier finden die eigenen Ideen den passenden Raum. Die Location kann nach den jeweiligen Vorstellungen genutzt werden. Es gibt die Wahl zwischen verschiedenen Bestuhlungsoptionen, Dekorationsmöglichkeiten und einem optionalen Rundum-Sorglos-Service, der Tischdecken, Stuhlhussen und die Endreinigung umfasst. Die hochwertige und moderne technische Ausstattung umfasst Beamer, Licht- & Bühnentechnik, eine leistungsstarke Audioanlage sowie Mikrofone für die perfekte Hochzeitsansprache. Die Räumlichkeiten sind barrierefrei zugänglich und lassen sich flexibel nach den eigenen Wünschen und Träumen gestalten. Die professionelle Küche ist voll ausgestattet für Selbstversorgung oder externes Catering. Flexible Mietzeiten erlauben Vorbereitungszeit für Dekoration und Aufbau nach Absprache. So kann am Traumtag selbst nichts schiefgehen und es ist garantiert, dass die Hochzeit zum schönsten Tag des Lebens wird. Die Eventlocation in Gemmingen, mitten im Herzen des Kraichgaus, vereint Stil, Komfort und Persönlichkeit. Hier wird aus der eigenen Hochzeit ein Erlebnis, das in Erinnerung bleibt. Das Team der Gemminger Eventlocation freut sich: »Machen Sie aus Ihrem Anlass ein Erlebnis, das in Erinnerung bleibt.«
Gemminger Eventlocation
Richener Straße 1, 75050 Gemmingen
Tel. 07267-9617063, gemminger-gasthaus.de