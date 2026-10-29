Gemminger Eventlocation für besondere Momente

Feiern, tagen und genießen in stilvollem ­Ambiente. Ob Hochzeit, Jubiläum, Firmen­feier oder Tagung – die Gemminger Event­location bietet Raum für unvergessliche ­Erlebnisse.

Der großzügige, modern ausgestattete Saal vereint Eleganz, Flexibilität und Funktionali­tät und passt sich individuellen Wünschen perfekt an. Mit Platz für bis zu 108 Personen, hochwer­tiger Technik, einer voll ausgestatteten Küche und fle­xiblen Mietzeiten wurde hier der ideale Rahmen für jedes Event geschaffen. Ob festlich, geschäftlich oder kultu­rell – hier finden die eigenen Ideen den passenden Raum. Die Location kann nach den jeweiligen Vorstel­lungen genutzt werden. Es gibt die Wahl zwischen ver­schiedenen Bestuhlungsoptionen, Dekorationsmöglich­keiten und einem optionalen Rundum-Sorglos-Service, der Tischdecken, Stuhlhussen und die Endreinigung umfasst. Die hochwertige und moderne technische Ausstattung umfasst Beamer, Licht- & Bühnentechnik, eine leistungsstarke Audioanlage sowie Mikrofone für die perfekte Hochzeitsansprache. Die Räumlichkeiten sind barrierefrei zugänglich und lassen sich flexibel nach den eigenen Wünschen und Träumen gestalten. Die professionelle Küche ist voll ausgestattet für Selbstversorgung oder externes Catering. Flexible Mietzeiten erlauben Vorbereitungszeit für Dekoration und Aufbau nach Absprache. So kann am Traumtag selbst nichts schiefgehen und es ist garantiert, dass die Hochzeit zum schönsten Tag des Lebens wird. Die Eventlocation in Gemmingen, mitten im Herzen des Kraichgaus, vereint Stil, Komfort und Persönlichkeit. Hier wird aus der eigenen Hochzeit ein Erlebnis, das in Erinnerung bleibt. Das Team der Gemminger Eventlocation freut sich: »­Machen Sie aus Ihrem Anlass ein Erlebnis, das in Erinnerung bleibt.«

Gemminger Eventlocation

Richener Straße 1, 75050 Gemmingen

Tel. 07267-9617063, gemminger-gasthaus.de