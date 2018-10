Gundelsheimer Hochzeitstage

× Erweitern Kleider Müller Hochzeit

Die Hochzeitsvorbereitungen laufen an. Und bei Kleider-Müller und seinen Partnern ist die Gundelsheimer Hochzeitsmesse seit vielen Jahren fester Bestandteil für den Beginn der neuen Hochzeitssaison. Trotz der verschiedenen Stände im Modehaus Müller läuft der Geschäftsbetrieb bei der Tagesmode am Samstag bis 17 Uhr ganz normal weiter.

Im Erdgeschoss zeigt »fotogen« aus Bad Rappenau einen Einblick in die Möglichkeiten seines digitalen Fotostudios und der speziellen und individuellen Hochzeitsfotografie. DJ Stefan Wittmann aus Gundelsheim sorgt mit passender Musik für gute Stimmung bei jeder Hochzeitsfeier. Ferner vermittelt er auch weitere Serviceleistungen wie Kinderbetreuung, Sänger, Videoproduktion und vieles mehr. Erstmals auf der Hochzeitsmesse vertreten ist die freie Traurednerin Sandra Sendelbach von Loving wedding ceremony by Sa-Se, die mit liebevollen Worten die freie Trauung zu was Einzigartigem werden lässt. Sollten die Feierlichkeiten im Zelt stattfinden, zeigt die Firma LeuBe Zeltlogistik aus Mudau die Möglichkeiten einer Zelthochzeitsfeier. Die passende Dekoration dazu kann beim Stand der »Tischbox« aus Bad Rappenau begutachtet und auch ausgeliehen werden. Möchte das Brautpaar in punkto Deko einen rundum Service für Festhallen- und Saaldekoration ist der Stand von Erna Federau aus Neuenstadt präsent.

Das Gundelsheimer Blumenhaus Ostberg erwartet die Besucher mit Brautsträußen, Tischschmuck, Blumenschmuck fürs Hochzeitsfahrzeug sowie Möglichkeiten der floralen Gestaltung für die Kirche. Der Gundelsheimer Goldschmiedemeister Franz Altenbuchner zeigt individuelle Trauringe und andere Schmuckanfertigungen bei der Herrenmode. Professionelle Gastlichkeit zeigt der festlich eingedeckte Tisch vom Gasthof Neckarblick aus Neckarmühlbach. Die gut bürgerliche Küche und deren ausgebaute Scheune bietet Platz für ca. 150 Gäste. Kreativ-Büro Sandra Bärens aus Möckmühl-Rucksen ist Ansprechpartnerin für Einladungs-, Tisch- und Menükarten und vieles mehr. Mit Liebe zum Detail kann sie aus einem Angebot individuelle Designs nach Wunsch des Brautpaares gestalten. Highlight jeder Brautmesse ist die Brautmodenschau. Auf dem Laufsteg zeigt Kleider-Müller einen Auszug der aktuellen Modetrends der internationalen Brautmode sowie die passenden Hochzeitsanzüge und Garderobe der Hochzeitsgesellschaft. Die Modenschau wird unterstützt von Moda Stile aus Obrigheim.

Mit ca. 800 Brautkleidern und über 500 Hochzeitsanzügen gilt Kleider- Müller in Gundelsheim zu den größten Hochzeitsausstattern in Baden Württemberg. Der Eintritt ist frei.

Gundelsheimer Hochzeitstage

Sa. 10. und So. 11. November, 11-17 Uhr, Kleider Müller, Gundelsheim

www.kleider-mueller.de