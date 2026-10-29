Das HARRES Veranstaltungszentrum, die renommierte Adresse für ­Veranstaltungen, bietet Brautpaaren die Möglichkeit den schönsten Tag ihres ­Lebens in wunderschönem Ambiente mit erstklassigem Service zu feiern.

Ob im Großen Saal, im Gläsernen Foyer oder im gemütlichen Restaurant, je nach Größe der Hochzeitsgesellschaft, findet das Brautpaar hier die passenden Räumlichkeiten. Im Sommer kann die Terrasse für den Sektempfang oder Kaffee und Kuchen genutzt werden. Das erfahrene Küchen-Team des HARRES sorgt für kulinarische Höhepunkte auf der Feier und hat von Fingerfood für den Sektempfang über exquisite Menüs oder raffinierte Buffets bis zur beeindruckenden Hochzeitstorte und dem Mitternachtssnack alles im Angebot. Die Menüauswahl wird individuell auf die Vorlieben des Brautpaares und seiner Gäste abgestimmt. Das HARRES-Team unterstützt außerdem bei der Planung und steht dem Brautpaar von Anfang bis Ende zur Seite, um sicherzustellen, dass jede Nuance der Hochzeitsfeier perfekt abgestimmt ist. Vom Catering über die Blumengestaltung bis hin zur musikalischen Untermalung – HARRES übernimmt die Organisation mit professioneller Beratung in allen Bereichen. Für ein individuelles Angebot steht die HARRES Veranstaltungs GmbH jederzeit zur Verfügung.

HARRES Veranstaltungs GmbH

An der Autobahn 60, 68789 St. Leon-Rot

Tel. 06227 86390, www.harres.de