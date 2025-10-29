HARRES Veranstaltungszentrum St. Leon Rot: Das Ja-Wort feiern

Das HARRES Veranstaltungszentrum, die renommierte Adresse für Veranstaltungen, bietet Brautpaaren die Möglichkeit den schönsten Tag ihres Leben in wunderschönem Ambiente mit erstklassigem Service zu feiern.

Brautpaare auf der Suche nach der perfekten Location für ihre Feier werden im HARRES fündig. Ob im Großen Saal, im Gläsernen Foyer oder im gemütlichen Restaurant, je nach Größe der Hochzeitsgesellschaft, findet das Brautpaar hier die passenden Räumlichkeiten. Im Sommer kann zu dem die Terrasse für zum Beispiel den Sektempfang oder Kaffee und Kuchen genutzt werden. Das erfahrene Küchen-Team des HARRES sorgt für kulinarische Höhepunkte auf der Feier und hat von Fingerfood für den Sektempfang über exquisite Menüs oder raffinierte Buffets bis zur beeindruckenden Hochzeitstorte und dem Mitternachtssnack alles im Angebot. Die Menü-auswahl wird individuell auf die Vorlieben des Brautpaares und seiner Gäste abgestimmt. Das HARRES-Team unterstützt außerdem bei der Planung und steht dem Brautpaar von Anfang bis Ende zur Seite, um sicherzustellen, dass jede Nuance der Hochzeitsfeier perfekt abgestimmt ist. Vom Catering über die Blumengestaltung bis hin zur musikalischen Untermalung – HARRES übernimmt die Organisation mit professioneller Beratung in allen Bereichen. Das HARRES-Team kann außerdem Kontakt mit seinen Dienstleistungspartnern herstellen, die beispielsweise bei der Dekoration helfen und unter anderem Veranstaltungstechnik, Fotobox oder Candybar liefern. Der hauseigene Mietshop versorgt übrigens auch Hochzeitsfeiern und andere Feierlichkeiten außer Haus mit Tischwäsche, Mobiliar, Geschirr, Küchen- und Technik-Equipment. Ebenso kann das Küchen-Team des HARRES das Catering in externen Locations übernehmen. Für ein individuelles Angebot steht die HARRES Veranstaltungs GmbH jederzeit zur Verfügung und freut sich darauf die spezifischen Wünsche mit dem Brautpaar zu besprechen.

HARRES Veranstaltungs GmbH

An der Autobahn 60 · St. Leon Rot · Tel. 06227 86390

info@harres.de · www.harres.de