Heilbronner Reisebüro Böhm: Heiraten im Paradies

In Zusammenarbeit mit ausgewählten Veranstaltern organisiert das Heilbronner Reisebüro Böhm Hochzeit am Strand oder unter Palmen.

Die Hochzeitsinsel par excellence ist Mauritius. Hier lassen sich tropisches Flair mit lokaler Herzlichkeit zu der perfekten Hochzeit unter Palmen verbinden. Egal ob man als Hochzeitspaar alleine reist oder Familie und Freunde mitbringt, auf Mauritius können sie in vielen Hotels ihre Traumhochzeit erleben.

Für welches Reiseziel man sich auch entscheidet, die Hotels bieten unvergessliche Flitterwochen. Viele Hotels gewähren Rabatt für Paare auf Hochzeitsreise. Braut und Bräutigam profitieren von Extras wie Hochzeitsgeschenk, Festdinner, Blumen oder Torte. Flitterwochen-Gutscheine – im Reisebüro Böhm kein Problem. Das Brautpaar informiert die Hochzeitsgäste, dass es sich Gutscheine für die Traumreise wünscht und diese im Reisebüro Böhm bereit liegen.

Eigene Ideen können selbstverständlich berücksichtigt werden. Nach der Hochzeitsfeier reichen sie alle Gutscheine bei der Buchung wieder beim Reisebüro ein. Der Betrag wird dann direkt dem Reiseauftrag gutgeschrieben.

Heilbronner Reisebüro Böhm

Sülmerstr. 13 · Heilbronn · Tel: 07131-62400

www.boehm-reisen.de