Wenn die Hochzeit sich jährt – So feiert man richtig

Wer sich vor vielen Jahren das »Ja-Wort« gegeben hat und noch heute glücklich vereint ist, sollte diesen besonderen Tag im Jahr gebührend feiern. Vor allem dann, wenn es sich um ein Jubiläum handelt. Viele Paare lassen den Hochzeitstag mit den Jahren in Vergessenheit oder etwas in den Hintergrund rücken. Doch wenn die Silberhochzeit oder Goldene Hochzeit ansteht, sollte man einmal etwas Ausgefallenes planen. So kann man Freunde und Verwandte vereinen, um bei einer wunderschönen Feierlichkeit den liebevollen Ehejahren zu gedenken.

Welche Hochzeitsjubiläen gibt es?

Viele Menschen wissen nicht, dass es neben der Silberhochzeit, die nach 25 Jahren Ehe und der Goldenen Hochzeit, welche nach 50 Jahren gefeiert wird, auch andere Etappen im Eheleben gibt. Fast jedes Jubiläum wird mit einem speziellen Namen geehrt. Wer sich immer wieder aufs Neue mit einer wundervollen Festlichkeit über seine Ehejahre freuen möchten, bietet die folgende Auflistung zahlreiche Anlässe für Speis und Trank. Im Netz gibt es für jedes Ehejahr eine Bezeichnung. Dies beginnt bereits nach einem Jahr, wobei von der Baumwollhochzeit gesprochen wird. Gefolgt wird sie im zweiten Jahr von der Plastikhochzeit und im dritten Jahr von der Lederhochzeit. Doch um eine immense Aufzählung zu vermeiden, sollen nur die wichtigen Etappen genannt werden. Nach 10 Jahren könne Sie sich über die Rosenhochzeit freuen. Nach 15 Jahren gibt es die Gläserne Hochzeit, welche bereits von vielen Paaren gefeiert wird. Nach 20 Jahren feiern Sie die Porzellanhochzeit und nach 30 Jahren kommt die Perlenhochzeit.

Ein Kredit für Rentner – Ist das möglich?

Wer sich bereits im Rentenalter befindet und nicht ausreichend Vermögen ansparen konnte, um dieses Jubiläum gebührend zu feiern, sollte auf einen Kredit für Rentner zurückgreifen. Es ist wichtig, sich nicht von seinen Wünschen abbringen zu lassen und die Jährung der Hochzeit noch einmal gebührend zu feiern. Oftmals herrscht das Vorurteil, dass Banken Rentnerinnen und Rentnern aufgrund des hohen Lebensalters keine Kredite mehr geben würden. Bei vielen Banken ist dieser Sachverhalt nicht nur Vorurteil, sondern Realität. Ab 70 Jahren verleihen die Banken kein Geld mehr, denn sie haben Angst, dass die Kreditnehmer im Rahmen des Rückzahlungszeitraumes versterben könnten. Ist dies der Fall, verfallen alle Restschulden, wenn kein Erbe angetreten wird. Dies ist mit einem immensen Risiko für die Bank verbunden.

Doch in der Welt der Digitalisierung ist es längst nicht mehr der Fall, sich Sorgen um den Kredit machen zu müssen. Die Online-Portale freuen sich über Rentnerinnen und Rentner als Kunden, denn hierbei handelt es sich um ein ganz besondere Kundengruppe. Wer in Rente ist, der kann nicht mehr arbeitslos werden. Damit profitiert man von einem stetigen geregelten Einkommen, der Rente, wenn diese auch nur klein ausfällt. Für die Bank geht damit eine besondere Sicherheit einher. Zudem gelten Senioren als risikobewusst. Denn wer sein Leben lang mit Geld umgehen musste, der weiß nun, wie Zinssätze zurückgezahlt werden und Gelder sinnvoll eingesetzt werden. Den Banken ist bewusst, dass Rentner oder Rentnerin einen gewissen Grund haben, das Geld zu beantragen, sie nutzen es nicht unbedacht. Zu guter Letzt gelten Rentner als eine Personengruppe, die kaum schlechte Schufa-Einträge hat oder anderweitig negative Auskunftseinträge aufweist.