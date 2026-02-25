Hochzeitsausstellung in Gaildorf, 01.03.26

Wer die eigene Hochzeit plant und nun Inspiration, passende Dienstleister oder eine besondere Location sucht, sollte am 1. März unbedingt die Hochzeitsmesse im Alten Bräuhaus in Gaildorf besuchen. Braut und Bräutigam in spe können sich auf ausgewählte regionale Aussteller, persönliche Beratung, stilvolle Dekorationen und ein gemütliches Ambiente mit echtem Hochzeitsflair freuen. Hier kann man Trends entdecken, Kontakte knüpfen und sich für den großen Tag inspirieren lassen. Der Eintrittspreis beträgt 5 Euro, der Sektempfang ist inklusive. Stilvolle Dekoration und tolle Ideen für den Ehrentag sind dabei garantiert.

So. 1. März, 10 bis 15 Uhr, Altes Bräuhaus, Gaildorf, www.hotel-gaildorf.de