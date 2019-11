Hochzeitsessen: Buffet oder Menü?

Eines der Highlights bei jeder Hochzeitsfeier ist sicherlich das große Festessen. Es ist der Moment, an dem alle gemütlich zusammenkommen, sich gemeinsam an die Tische setzen, Leckereien verspeisen und die Zeremonie Revue passieren lassen.

Sobald bei der Hochzeitsplanung die Punkte Location, Gäste, Datum und Budget feststehen, geht es daran, das richtige Essen für die Feierlichkeiten zu planen. Es ist ein Aspekt, der nicht selten unterschätzt wird. Tatsächlich kann es besonders bei größeren Hochzeiten zu einer schweren Aufgabe werden, schließlich sollen sowohl Gäste als auch Brautpaar glücklich sein.

Eine der wichtigsten Fragen beim Planen des Essens ist: Buffet oder Menü? Diese lässt sich gar nicht so einfach beantworten, denn jedes Brautpaar hat andere Präferenzen. Sowohl das Buffet als auch ein geplantes Menü haben Vor- und Nachteile, die nachfolgend vorgestellt werden. So kann jeder für sich genau die passende Entscheidung treffen, die Gäste und Paar glücklich machen.

Das Buffet

Bei einem Hochzeitsbuffet werden eine Vielzahl an verschiedenen Speisen, von der Vorspeise bis zur Nachspeise auf einem großen Tisch – dem Buffet – präsentiert. Gäste haben die Möglichkeit, sich nach der Eröffnung des Buffets anzustellen, um sich nach Lust und Laune bei den verschiedenen Speisen zu bedienen und sich so viel, bzw. so wenig wie sie möchten auf den Teller zu nehmen. Wer es etwas eleganter möchte, stellt Personal ein, die am Buffet stehen und den Gästen die Speisen auf den Teller legen. Der Wahl der Speisen sind hier keine Grenzen gesetzt. Ob man einen Braten oder das Spanferkel auftischt oder sich auf kleine Speisen fokussiert, wie etwa spanische Tapas, die man in einer der beliebtesten Poker-Destinationen Barcelona in den Tapas-Bars an jeder Straßenecke findet, bis hin zum gesunden Sushi aus Japan, das sich zudem besonders hübsch anrichten und auf kleinen Tellern servieren lässt – der Kreativität und Vielfalt sind hier keine Grenzen gesetzt.

Diese Vielfalt ist es, die viele Hochzeitspaare zur Entscheidung für das Buffet überzeugt. Mit einem Buffet werden so ziemlich alle Gaumen der Gäste befriedigt, da sich jeder genau die Speisen nehmen kann, die er oder sie mag. Auch für Vegetarier und Allergiker ist bei einem Buffet gesorgt. Ein Buffet ist in den meisten Fällen jedoch weniger elegant als ein Menü. Die Gäste müssen vor dem Speisen zunächst vom Tisch aufstehen, sich eventuell an die Schlange stellen und warten. Manche werden schneller an ihr Essen kommen, während andere noch warten, sodass nicht zwingend gleichzeitig gespeist wird. Wer zudem in hohen Schuhen zur Hochzeit erscheint oder ein langes Kleid trägt, befürchtet eventuell, mit dem Teller in der Hand zu stolpern. Für gewisse Paare und Gäste handelt es sich beim Aufstehen allerdings um einen Vorteil, da es die Feierlichkeit etwas auflockert, man nicht nur mit den Gästen am eigenen Tisch redet und man sich eher auch mal woanders hinsetzt.

Das Menü

Wer sich für ein Menü für das Hochzeitsessen entscheidet, wählt die elegantere Variante. Für das Menü entscheidet sich das Brautpaar vor der Hochzeit bereits für die verschiedenen Gänge. Auch hier stehen dem Brautpaar viele Möglichkeiten zur Auswahl, zum Beispiel lässt sich das Menü auch vegetarisch oder vegan gestalten. Ein klarer Vorteil beim Menü ist, dass das Essen durch professionelle Servicekräfte serviert wird und der Anblick meist ästhetischer ist, da der Koch die Speisen schön anrichtet. Gäste müssen beim Menü nicht aufstehen, es entsteht keine Unruhe und es muss an keiner Schlange angestanden werden. Jeder erhält das Essen gleichzeitig, sodass alle zusammen essen können. Vor allem nachdem alle bei der Location angekommen sind und sich beglückwünscht haben, freuen sich Gäste und Brautpaar, endlich am Tisch zur Ruhe zu kommen und nicht mehr aufstehen zu müssen.

Mit einem Menü ist die Speisenauswahl natürlich deutlich eingeschränkter. Meist sind Vor- und Nachspeise vorgegeben und bei der Hauptspeise gibt es ein paar Auswahlmöglichkeiten. Dennoch macht es ein Menü deutlich schwieriger, den Wünschen und Vorlieben der Gäste gerecht zu werden. Während es zwar auch ein Vorteil ist, nicht aufstehen zu müssen, kann sich dies auch als Nachteil erweisen. Die Gäste sitzen stets am selben Tisch und unterhalten sich im Zweifelsfall nur mit dem direkten Tischnachbarn. Das Servieren eines Menüs kann sich bei einer Hochzeit zudem auch in die Länge ziehen. Während die einen Gäste bereits aufgegessen haben, wird noch auf andere Gäste bzw. den nächsten Gang gewartet, was unter Umständen zu Langeweile führen kann.

Ob es für die eigene Hochzeit das Buffet oder das Menü sein soll, hängt vollkommen von den Präferenzen des Brautpaars ab. Beide Varianten haben einige Vor- und Nachteile, sodass es keine klare Antwort auf die Frage Buffet oder Menü gibt. Neben den eigenen Vorlieben sollten auch die Anzahl der Gäste – kann das Menü schnell serviert werden oder braucht der Service zu lang? – und die Größe der Location – ist ausreichend Platz, dass alle Gäste problemlos aufstehen und zum Buffet gehen können? – bei der Entscheidung mit einberechnet werden.