Hochzeitskleider für 2019

Es ist das wohl wichtigste Kleidungsstück im Leben einer Frau: Das Hochzeitskleid. Die Auswahl ist riesig. Jedes Jahr bringt auch hier neue Trends mit sich. Für 2019 sind sechs modische Neuheiten dabei.

Die Hochzeit von Prince Harry und Meghan Markle hat wohl einige Brautmodendesigner inspiriert. So ist der Trend »Royal Wedding«-Kleider entstanden. Das ergebnis: üppige Prinzessinnenroben und jede Menge Tiaren sind in vielen Bridal-Kollektionen für Frühjahr 2019 zu sehen. Wer nicht Prinzessin spielen möchte orientiert sich an den »Cleane« Brautkleidern. Diese sind der gegentrend zum royalen Prunk. Schlichte Brautkleider, die nicht mit üppigen Details, sondern durch ihre perfekte Schnittführung begeistern. Ob Kleider mit dünnen Spaghetti-Trägern, Wickelkleider mit Bindegürteln oder Modelle mit üppigem Rock und sportlichen Oberteil – die Auswahl reduziert wirkender Hochzeitskleider ist 2019 groß wie lange nicht. Aber auch 2019 muss es nicht immer klassisch weiß sein. Brautkleider mit Farbverlauf sind ein echter Hingucker. Hier wird mit zarten Flieder-, Blau und Beigetönen gearbeitet. Für mehr glanz auf der eigenen Hochzeit sorgen 2019 die Metallic-Brautkleider. Metallischen Verzierungen in Silber und Roségold sind ein riesengroßer Trend.

Auch hochgeschlossen kann sexy sein, das beweisen die neuen Brautkleider mit kleinem Stehkragen. Ob aus Spitze, Satin oder Chiffon – die Krägelchen verleihen jedem Kleid sofort eine sehr modische und gleichzeitig kultivierte note. Die Braut in spe kann auch komplett »nein« zum Kleid sagen. Denn 2019 sind die sogenannten »Bridal Jumpsuits« der echte Renner. Ob in der transparenten Variante, mit Schleppe und Bustier oder clean mit V-neck und Palazzo Pants – bei diesem Trend hat Frau die Hosen an. Außerdem praktisch: nach der Hochzeit kann man sie zur nächsten schicken Sommerparty ausführen.