Hochzeitsmesse Hohenlohe in Schrozberg, 08.11.26

Wer 2027 heiratet oder gerade mitten in der Planung steckt, sollte sich den 8. November unbedingt vormerken. Von 11 bis 17 Uhr lädt die Hochzeitsmesse Hohenlohe auf Schloss Schrozberg wieder dazu ein, die neuesten Trends rund ums Heiraten zu entdecken, Dienstleister kennenzulernen und sich inspirieren zu lassen. Mit fast 30 Ausstellern bietet die Messe alles, was Brautpaare für ihre Traumhochzeit benötigen – von Braut- und Herrenmode über Fotografie, Videografie, Floristik, Dekoration, Trauringe und Papeterie bis hin zu DJs, Sängerinnen und Sängern, Catering, Konditoreien, Cocktailservices, Hochzeitslocations und vielem mehr. Viele bewährte Aussteller aus dem vergangenen Jahr sind wieder dabei, gleichzeitig sorgen zahlreiche neue Ideen und Anbieter für frische Inspiration. Besonders spannend sind die aktuellen Hochzeitstrends: Moderne Videogästebücher, individuelle Erinnerungsstücke aus den eigenen Hochzeitsblumen oder kreative Konzepte für eine unvergessliche Feier zeigen, wie persönlich Hochzeiten heute gestaltet werden können. Ein echtes Plus der Hochzeitsmesse Hohenlohe ist ihre persönliche Atmosphäre. Statt anonymer Messehallen erwartet die Besucher das stilvolle Ambiente des Schlosses. Hier bleibt Zeit für ausführliche Gespräche, individuelle Beratung und den direkten Austausch mit den Ausstellern. Auch das Standesamt Schrozberg sowie Vertreter der Evangelischen Kirche stehen für Fragen rund um die standesamtliche und kirchliche Trauung zur Verfügung – eine ideale Gelegenheit, sich frühzeitig und unverbindlich zu informieren. Der Eintritt ist kostenlos. Zur Begrüßung erhalten alle Besucher ein Glas Sekt sowie feine Canapés, und die ersten 100 Gäste dürfen sich zusätzlich über eine liebevoll gepackte Überraschungstasche freuen.

So. 8. November, 11 bis 17 Uhr, Schloss Schrozberg, hochzeitsmesse-hohenlohe.de