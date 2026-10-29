Hochzeitsmesse Hohenlohe auf Schloss Schrozberg, 08.11.26

Am 8. November verwandelt sich das Schloss Schrozberg wieder in einen Treffpunkt für alle, die ihre Traumhochzeit planen. Der Eintritt ist kostenlos, sodass Brautpaare, Familien und Trauzeugen einen inspirierenden Tag verbringen können.

Die Hochzeit soll einer der schönsten Tage im Leben werden – einzigartig, persönlich und ­voller Emotionen. Doch bevor der große Moment kommt, stehen viele Entscheidungen an: Welche Location passt zu uns? Wer hält die schönsten Erinnerungen fest? Welche Musik sorgt für Gänsehaut? Wo finden wir das perfekte Brautkleid, den passenden Anzug oder die Trauringe? Genau hier setzt die Hochzeitsmesse Hohenlohe an. Bereits beim Ankommen beginnt der Messetag mit einem kleinen Genussmoment: Jeder Gast wird mit einem kostenlosen Glas Sekt begrüßt. Dazu laden feine Canapés zum Probieren und Verweilen ein. Und für die ersten 100 Besucherinnen und Besucher wartet wieder eine liebevoll zusammengestellte Überraschungstasche. Was die Hochzeitsmesse Hohenlohe besonders macht, ist die Atmosphäre. Statt überfüllter Messehallen erwartet die Besucher eine stilvolle Location mit viel Charme und einer angenehmen Größe. Bereits im vergangenen Jahr zeigte sich, wie gut dieses Konzept ankommt. Während des gesamten Tages herrschte reges Treiben im Schloss. Die Besucher konnten sich ohne Hektik informieren, verschiedene Angebote vergleichen und wertvolle Kontakte knüpfen. Genau das macht den Unterschied: persönliche Beratung statt kurzer Verkaufsgespräche.

Auch 2026 erwartet die Besucher wieder ein vielfältiges Angebot mit fast 30 Ausstellern aus der gesamten Region Hohenlohe-Franken. Viele beliebte Partner aus dem vergangenen Jahr sind erneut dabei – ergänzt durch spannende neue Anbieter und kreative Ideen. Zu entdecken gibt es unter anderem Hochzeitsfotografie & Videografie, Brautmode und Herrenmode, Floristik & Dekoration, Trauringe & Schmuck, DJs, Live-Musik sowie Sängerinnen und Sänger, Hochzeitslocations, Catering & Konditoreien, Cocktail- und Getränkeservices, Reiseangebote für die Flitterwochen, Styling & Beauty, Papeterie und viele weitere Dienstleistungen. Gerade diese Vielfalt macht den Messebesuch so wertvoll. Innerhalb weniger Stunden kann man zahlreiche Dienstleister kennenlernen, Preise vergleichen und ein Gefühl dafür entwickeln, wer wirklich zur eigenen Hochzeit passt. Eine Besonderheit der Hochzeitsmesse ist außerdem, dass nicht nur klassische Hochzeitsdienstleister vertreten sind. So stehen sowohl das Standesamt Schrozberg als auch Vertreter der Evangelischen Kirche persönlich für Gespräche zur Verfügung. Die Hochzeitsmesse Hohenlohe ist weit mehr als eine klassische Ausstellung. Sie ist ein Ort zum Entdecken, Ausprobieren und Träumen. Zwischen historischen Schlossmauern entstehen Gespräche, Ideen und oft auch die ersten Entscheidungen für den schönsten Tag im Leben.

So. 8. November, 11 bis 17 Uhr, Schloss Schrozberg, hochzeitsmesse-hohenlohe.de