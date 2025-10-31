Wenn Liebe sichtbar wird, entsteht Magie – und genau diese Magie zieht am 16. November 2025 ins Schloss Schrozberg ein. Die Hochzeitsmesse Hohenlohe lädt alle Verliebten, Verlobten und Neugierigen ein, in eine Welt voller Inspiration, Emotionen und Ideen rund um den schönsten Tag im Leben einzutauchen.

Das historische Schloss mit seinem einmaligen Charme bildet die perfekte Kulisse: stilvoll, authentisch und mit viel Liebe zum Detail gestaltet. In den schönen Räumen präsentieren über 25 ausgewählte Aussteller aus der Region und darüber ­hinaus ihre schönsten Ideen, Produkte und Dienstleistungen. Von traumhaften Brautkleidern über kreative Floristik, Fotografie, Deko und Torten bis hin zu Old-­timer-Hochzeitsautos, Ringen und Styling – hier findet jedes Paar genau das, was zu ihm passt. Die Messe steht für Regionalität, Qualität und Persönlichkeit. Viele Aussteller kommen direkt aus der Region Hohenlohe-Franken – mit Leidenschaft, Handwerkskunst und ­echter Begeisterung für Hochzeiten. Das macht den ­besonderen Spirit der Veranstaltung aus: persönlich, nahbar und mit echter Liebe zum Detail.

Neben der großen Vielfalt an Inspiration erwartet die Besucher ein entspanntes Messeerlebnis ohne Hektik, aber mit viel Herz. In stilvoller Atmosphäre kann man stöbern, planen, träumen – und sich individuell beraten lassen. Wer sich zwischendurch stärken möchte, findet auch im Außenbereich Angebote für warme und kalte Getränke sowie kleine Leckereien, um kurz durchzu-­atmen und den besonderen Schlossblick zu genießen.

Ein weiteres Highlight: Die ersten 50 Bräute erhalten eine liebevoll zusammengestellte Überraschung. Der Eintritt ist kostenlos, und zur Begrüßung gibt’s ein Glas Sekt – perfekt, um gemeinsam mit Familie, Freunden oder Trauzeugen auf die Vorfreude anzustoßen. Dazu warten kleine Aktionen und Momente, die Lust auf den großen Tag machen.

Organisiert wird die Messe von DIE LICHTBUILDER, zwei kreativen Köpfen aus der Region, die mit Leidenschaft für Fotografie und Events eine besondere Hochzeitsmesse in Hohenlohe schaffen wollten. Ihr Ziel: Eine Veranstaltung, die nicht nur informiert, sondern ­begeistert – mit echtem Herzblut, regionalem Bezug und einer Atmosphäre, die Lust auf das Heiraten macht. Ob man mitten in der Planung steckt oder ­einfach Inspiration sucht – ein Besuch lohnt sich für ­alle, die Hochzeiten lieben.

So. 16. November, 11 bis 17 Uhr, Schloss ­Schrozberg, www.hochzeitsmesse-hohenlohe.de