Hochzeitsmessen 2025

Auf der Suche nach Ideen und Inspirationen für den schönsten Tag im Leben sind Hochzeitsmessen der richtige Ort für Brautpaare.

Alles für den »schönsten Tag« im Sparkassen Carré

Vorhang auf für Braut und Bräutigam - am 26. Januar 2025, von 11 bis 17 Uhr, dreht sich im Sparkassen Carré in Tübingen wieder alles um das Thema Heiraten. Nach dem Antrag stehen Brautpaare vor einigen Herausforderungen, um die Traumhochzeit zu organisieren. Die Hauptfrage ist nun »was möchten wir und wo finden wir die passenden Anbieter?« Der kürzeste Weg, ist der Besuch der Hochzeitsmesse »Du & Ich«. Bereits zum 21. Mal lädt die Messe ein, die Produkte und Dienstleistungen von über 35 Ausstellern aus Tübingen und der Region kennen zu lernen. Eine große Branchenvielfalt ist auf der Messe vertreten. Für den perfekten Auftritt der Brautpaare an ihrem schönsten Tag sorgen verschiedene Brautmodengeschäfte, Herrenausstatter, Tanzschulen, Juweliere, Make-up-Artisten und Friseure. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgen diverse Cateringunternehmen und Restaurants.

Du & Ich 2025, So. 26. Januar, 11 bis 17 Uhr, Sparkassen Carré, Tübingen, www.du-und-ich-tuebingen.de

Inspiration und Trends für den großen Tag in Reutlingen

Am 6. Januar 2025 lädt das Beratungscenter Holz Braun erneut zu den beliebten HochzeitsTräumen Reutlingen ein. Von 11 bis 17 Uhr erwartet Paare, die ihre Hochzeit planen, ein vielseitiges Angebot rund um den schönsten Tag ihres Lebens. Die Messe präsentiert eine breite Auswahl an Ausstellern, die die neuesten Produkte, Dienstleistungen und Ideen im Hochzeitsbereich vorstellen. Von eleganter Brautmode und ausgefallenen Hochzeitstorten bis hin zu kreativen Dekorationskonzepten – hier finden Paare Inspiration und professionelle Beratung an einem Ort. In diesem Jahr stehen besonders moderne Hochzeitskonzepte im Mittelpunkt. Ob nachhaltige und umweltfreundliche Planungsansätze, elegante Minimalismus-Trends oder personalisierte Details, die jede Hochzeit einzigartig machen – für jeden Geschmack und Stil ist etwas dabei. alh

HochzeitsTräume 2025, Mo. 6. Januar, 11 bis 17 Uhr, Beratungscenter Holz Braun, Reutlingen, hochzeitstraeume-rt.de

Hochzeitsschmiede: Ein Muss für alle Heiratswilligen

Am 18. und 19. Januar 2025 öffnet die Hochzeitsschmiede in der Motorworld Metzingen erneut ihre Tore. Von 11 bis 17 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, sich von den neuesten Trends und Inspirationen für den schönsten Tag ihres Lebens verzaubern zu lassen. In der beeindruckenden Kulisse der Motorworld Metzingen präsentieren ausgewählte Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen. Besucher können sich persönlich mit Musikern, Weddingplannern, Fotografen, Floristen, Konditoren, Modeausstattern und vielen weiteren Hochzeitsdienstleistern austauschen. Neben der Vorstellung der aktuellen Hochzeitstrends, die von nachhaltigen und personalisierten Konzepten bis hin zu innovativen digitalen Lösungen reichen, bietet die Veranstaltung ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Zudem haben die Gäste die Chance, bei einem Gewinnspiel tolle Preise zu gewinnen. alh

Hochzeitsschmiede, Sa. 18. & So. 19. Januar, 11 bis 17 Uhr, Motorworld Village, Metzingen, hochzeitstraeume-rt.de