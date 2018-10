Hochzeitsträume Heilbronn 2018

× Erweitern Hochzeitsträume 2018

Die »Hochzeitsträume Heilbronn« zeigen am 6. und 7. Oktober die neuesten und aktuellsten Trends von fast Allem, was zu einer gelungenen Hochzeit dazu gehört. Das Angebot der rund 60 Aussteller deckt alle relevanten Bereiche ab; von Einladungskarten und Blumenschmuck über Ringe bis hin zur Hochzeitstorte. Und auch Anregungen zur perfekten Location, dem passenden Brautstrauß, Dekoration und den anschließenden Flitterwochen finden sich im Messe-Angebot: Zum Gelingen eines Hochzeitsfestes tragen schließlich viele bei. Fotostudios, Frisöre, Visagisten, DJs, Musiker, oder auch der Limousinen-Service.Auf dem Weg zur eigenen Traumhochzeit gibt es viel zu organisieren. Wer das wichtigste – den passenden Partner – schon hat, findet bei den »Hochzeitsträumen Heilbronn« in allen anderen Bereichen ein vielfältiges Angebot.