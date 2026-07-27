Hochzeitszauber in der Arena Hohenlohe, 13.09.26

Bei der Hochzeitsmesse in der Arena Hohenlohe in Ilshofen tauchen die Besucher ein in eine Welt voller Inspiration, Emotionen und unvergesslicher Ideen. Am Sonntag, 13. September, erwarten alle, die gerade ihre Hochzeit planen, von 11 bis 17 Uhr ausgewählte Aussteller, die dabei helfen, mit Leidenschaft, Kreativität und Kompetenz den schönsten Tag im Leben vorzubereiten. Hier kann man traumhafte Braut- und Festmode, exklusive Trauringe, stilvolle Floristik, kreative Dekorationsideen, Fotografie, Musik und viele weitere Highlights rund um das Thema Hochzeit entdecken. Die Gelegenheit ist ideal, sich persönlich beraten zu lassen, neue Trends kennenzulernen und die passenden Partner für die eigene Traumhochzeit zu finden. Ein besonderes Highlight ist die stimmungsvolle Modenschau mit den neuesten Trends der Braut- und Festmode. Die eleganten Looks wissen zu ­inspirieren, sodass Brautpaare viele Ideen für den großen Tag sammeln können. Egal, ob die Planung gerade erst beginnt oder die Hochzeit schon den letzten Feinschliff bekommt – die Hochzeitsmesse in Ilshofen bietet Inspiration, Qualität und persönliche Beratung in stilvoller Atmosphäre. Die besondere Atmosphäre der Arena Hohenlohe verleiht der Messe ihren ganz eigenen Charme: großzügig, modern und zugleich überraschend romantisch. Hier dürfen Paare träumen, entdecken, anfassen und sich verzaubern lassen – von der ersten Idee bis zum letzten Detail.

So. 13. September, 11 bis 17 Uhr, Arena Hohenlohe, Ilshofen, hochzeitszauber-arena.de